普京：準備幫助中國企業來俄取代西方公司

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京承諾到2030年將「大幅增加」兩國之間的貿易，普京更表示，俄羅斯準備幫助中國企業填補西方公司撤出俄羅斯後留下的空白。



習近平與普京於昨日（21日）在莫斯科進行第二天的會談。普京說，他在克里姆林宮與習近平舉行了新一輪「有意義和坦誠的」會談。他還在國家電視台發表講話說，兩人「剛剛就俄中關係的發展前景進行了非常有意義和坦誠的意見交流」。

普京又在電視講話中表示，他在會談期間告訴習近平，莫斯科能夠滿足北京日益增長的能源需求。二人討論了「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管道項目，一個計劃每年從俄羅斯出發、經蒙古向中國輸送500億立方米天然氣的工程。

習近平訪俄：圖為2023年3月21日，俄羅斯總統普京（右）與中國國家主席習近平（中）抵達位於克宮的會場，準備出席俄中擴大會議。（Reuters）

該項目由莫斯科早些年提出，但隨着俄羅斯希望中國取代歐洲、成為俄羅斯天然氣的主要輸出地，這個計劃變得更加緊迫。普京在習近平此次到訪更將其描述為一次「世紀交易」（the deal of the century）。

然而，兩國領導人會談後發表的一份聯合聲明只提及，參與管道建設的各方「將努力推進管道的研究和批准工作」。習近平在會談後發表的兩份聲明的英文版本沒有提及該管道。

俄罗斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）說，克里姆林宫希望在今年晚些時候簽署《西「西伯利亞力量2號」協議，並指相關企業已經接到命令、詳細制定項目的細節，「並在儘可能短的時間內簽署。」