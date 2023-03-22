習近平訪俄｜美媒：普京需要北京　中國會想得到什麼回報？

國家主席習近平訪問俄羅斯，與總統普京（Vladimir Putin）會面，兩人在3月21日發表聯合聲明。在西方的角度上，中國能在多大程度上幫助在地緣政治上被孤立的俄羅斯是其中一個焦點，但同時的俄羅斯會可能付出什麼樣的代價。



面對俄烏戰爭不順，俄羅斯身陷泥潭。美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）指出，俄羅斯希望能中國協助已不是什麼秘密。

報道指外界普遍認為，北京外交政策從來不是純粹的利他主義，它的支持和干預總是會有一個代價。北京希望的，其中一點可能是以低價獲得俄羅斯商品和資源。

圖為3月21日，習近平訪問俄羅斯，與總統普京會面。（Reuters）

智庫藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management），新興市場策略師阿什（Timothy Ash）表示，俄羅斯正越来越依賴中國，這給予習近平一個機會。俄羅斯未來可能會成為中國非常廉價的能源來源，意味着俄中之間的經濟關係更不對稱。

報道分析亦指出，中國正觀察俄羅斯在烏克蘭的戰況，以評估一旦武力解放台灣時可能發生的事情。若然中國開戰，它會希望得到俄羅斯的支持。

兩國同時希望發展多極世界，挑戰美國主導的世界秩序，兩國無疑會變得更關係密切。但分析指中國不會走得太遠，避免失去進入西方市場的機會。北京會擔憂若高調支持好戰的俄羅斯，會向其他國家發出甚麼訊息。

阿什指出，中國將價謹慎行事，它知道如果不小心，會引起「南方世界」，即東南亞、非洲、拉丁美洲等發展中國家的不安。因此中國會更傾向推動和平，而不是一味支持普京。