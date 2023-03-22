英國擬供烏克蘭貧鈾彈　俄外交部：種族滅絕行為

英國國防部副國務大臣戈爾迪（Annabelle Goldie）3月20日稱，英國將向烏克蘭轉交貧鈾彈（Depleted uranium ammunition）。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，使用貧鈾彈實質上是針對民眾的種族滅絕行為。



俄羅斯衛星通訊社22日稱，扎哈羅娃在衛星廣播電台的節目上表示，在很大程度上，使用貧鈾彈是種族滅絕的表現，既針對那些被使用彈藥的人，也針對那些使用它們的人。

她指出，根據距離受攻撃地點的遠近，所有居住在那片土地上的人也會受到相應劑量的輻射，而且這情況不是一次就結束，他們將和這些輻射永遠生活在一起，那些使用貧鈾彈的人首當其衝。

扎哈羅娃稱，俄羅斯從以美英為首的北約（NATO）核心國那裏聽到關於和平、調解、烏克蘭未來、烏克蘭民眾福祉的一切都是謊言和欺騙，完全是在迷惑國際社會，事實上，他們目的完全不在於此。

她說，英國宣布向烏克蘭提供貧鈾彈後，所有西方國家都不再談論烏克蘭的安全，西方集體公然表明有意消滅烏克蘭。

扎哈羅娃形容英國的做法是又一次挑釁，旨在讓烏克蘭周邊局勢中的侵略、衝突和對抗升級，發展到另一個層面。