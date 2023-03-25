新西蘭外長訪華晤秦剛　提香港與台海議題

中國國務委員兼外長秦剛3月24日在北京與新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）會面。據馬胡塔25日稱，她在會面期間表達對南海局勢發展以及台海緊張局勢日漸加劇的憂慮，也談到香港議題。秦剛則呼籲挖掘中新之間的合作潛力。



馬胡塔25日發聲明表示，她在與秦剛會面期間提及新疆人權狀況以及香港權利和自由受侵蝕，新西蘭對此表達深切關注。

根據中國外交部的聲明，馬胡塔指新中全面戰略夥伴關係超越經貿範疇，使雙方受益良多。她說新方堅定奉行一個中國政策，期待加強高層交往和人文交流，拓展各領域合作，續寫更多成功故事。

秦剛則在會面期間表示，建交以來，中新始終堅持互相尊重、平等相待、合作共贏、求同存異，雙邊關係實現長期穩定發展，成為不同社會制度、歷史文化、發展階段國家友好關係的典範。他說中方願與新方延續高層交往良好趨勢，增進政治互信，實施中新自貿協定升級版和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP） ，釋放政策紅利。

他稱中國國家主席習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議是人類命運共同體理念的發展。他說中方願與新方加強溝通協調，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，使世界更加和平、更加安全。