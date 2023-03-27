「為何小偷都姓莫迪」　印度在野黨領袖誹謗罪成後被DQ

印度國民大會黨（The Indian National Congress，簡稱：國大黨）黨魁拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）被判誹謗罪成立後，國會3月24日宣布取消其下議院議員資格。



國會下議院24日發通告稱，從23日誹謗罪名成立起，拉胡爾·甘地議員資格被取消。

雖然都姓甘地，但現年52對的拉胡爾·甘地與被尊稱為「聖雄」（Mahatma）的印度國父甘地（Mohandas Karamchand Gandhi）沒有關係。

拉胡爾·甘地2019年4月在卡納塔克邦（Karnataka）出席競選集會時稱：「為何這些小偷都姓莫迪？尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）、拉利特·莫迪（Lalit Modi）、納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）。」

納倫德拉·莫迪是印度現任總統，尼拉夫·莫迪是在逃的印度鑽石大亨，而拉利特·莫迪是遭國家終身禁賽的印度板球超級聯賽前主席。

甘地其後解釋，自己只是為了強調國家貪腐問題，沒有針對任何社區。儘管如此。印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）一名姓莫迪的議員，Purnesh Modi仍認為他誹謗「整個莫迪社區」（這裏的意思是所有姓莫迪的人），向法院提出訴訟。

古吉拉特邦（Gujarat）法院3月23日宣判甘地誹謗罪名成立，監禁2年。根據印度法律，任何被判有罪且被判處不少於2年監禁的議員，都必須被取消議員資格。