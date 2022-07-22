Johnny Depp誹謗官司第2回合開打？安芭赫德上訴勢成「炎上話題」

美國荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司判決6月1日出爐後，被視為「輸家」的安芭赫德上訴。她7月21日就判決提交上訴通知。



安芭赫德的發言人21日稱：「我們認為法院犯了錯，妨礙了與第一修正案一致的公正和公平判決。」發言人稱：「因此，我們對判決提出上訴。雖然我們意識到今天提交上訴通知將點燃Twitter（上輿論）的篝火，但我們需要採取一些措施來確保公平和正義。」

篇幅僅兩段的上訴通知中，沒說明她上訴的理據。

尊尼特普的代表回應稱，他的團隊仍然相信法院將維持原判。

陪審團聽取在為期六週的審判期間提供的廣泛證據，並得出了一個明確而一致的判決，即被告本人多次誹謗尊尼特普。他的發言人說：「我們對我們的案子仍然充滿信心，這一判決將成立。」

美國維珍尼亞州費爾法克斯法院2022年5月31日恢復審議荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）之間的官司。圖為5月31日，陪審團正在進行商議的法院現場。（AP）

此前已有分析認為這條上訴之路也不容易走，除了需千萬美元保證金，一些律師也認為成功上訴難度大。

根據判決，安芭赫德雖可在反控告官司中獲賠200萬美元，但需賠償尊尼特普高達1,035萬美元（約8,073萬港元），同日安芭赫德的發言人已向傳媒證實她計劃上訴。

安芭赫德若想推翻判決或拉低賠償金額，固然要靠再開庭，但問題是先要有財力，需先要拿出全額賠償金1,035萬美元作保證金，然後在上訴審訊過程期間還要支付利息。

36歲的安芭赫德能否付得出這筆錢成為疑問，她過去曾在離婚官司獲得700萬美元，但在這場誹謗官司中，她也花費了大量金錢支付律師費，她曾解釋自己未能按照承諾捐出該700萬美元的原因，便是要為誹謗官司支付費用。

《新聞周刊》5月26日引述法律人士估計，安芭赫德已在這場官司投入超過300萬美元律師費及20萬美元的專家費用。

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據《每日郵報》指，安芭赫德若要上訴，也可能要先證明審訊或法官對法律解讀存在錯誤。

英國律師斯蒂芬斯（Mark Stephens）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時稱，他認為安芭赫德很可能會上訴，也認為在這宗官司中，出現不少似乎由法官帶來的法律與程序錯誤，但問題是即使存在這些錯誤，要推翻陪審團的判決難度甚大。

他指上訴法院只有在發現法官的決定嚴重破壞陪審團裁決情況下，才會干預判決，但他認為上訴或可改變賠償金額。

另一美國法律人士拉赫馬尼（Neama Rahmani）則稱，他看不到法官在此案中有任何明顯的法律錯誤，他稱安芭赫德當然可以上訴，但未有很好的上訴依據，「如果她這樣做，判決金額就會開始產生利息。」

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