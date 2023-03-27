尼日利亞恐怖MMA　遭女租客捏爆下體　房東痛暈休克死亡

尼日利亞日前發生一起「爆蛋」慘案，一名房東因為水電費問題與租客爆發爭執，沒想到在扭打過程中、租客猛的伸手一招「猴子偷桃」硬是狠狠捏爆房東的重要部位，導致其當場痛暈休克，在送往醫院後不治身亡；然而面對警方的問訊，租客卻強調自己根本沒碰到死者，表示這是死者家屬杜撰的情節。



根據《每日星報（Daily Star）》報道，這起事件發生在尼日利亞當地時間3月11日，獨自帶養2名小孩、33歲的單親媽媽奧賽（Ifeoma Ossai）因為發現租屋處水管無法正常供水，因此趕忙向50歲的房東奧戴雷（Monday Oladele）回報，卻遭後者要求需要繳交另外一筆高額的水電費用，讓她非常不能接受。

據了解，事發當天奧戴雷夫妻倆來到租屋處，與奧賽商討水電費用的相關事宜，卻在始終未有定論的情況下爆發爭執。

奧戴雷更強硬表示，倘若奧賽不願意支付這筆費用，將會要求奧賽立刻搬離租屋處，而在一旁的房東妻子也加入戰局，更是直言不諱的用「賣淫女」等詞彙出言污辱奧賽。

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氣不過的奧賽當即與房東夫妻扭打在一起，而在鬥毆的過程中、奧戴雷也因此受到重傷，最終在送醫後不治身亡。

而據奧戴雷的兄弟表示，是奧賽在打架過程中「捏爆了奧戴雷的蛋蛋」才讓他休克致死。不過面對警方的問訊，奧賽矢口否認自己殺了他，她反問自己為何要這麼做，以及如果她真的這樣做，為何沒有阻止她？她還說，當奧戴雷倒地的時候，自己正與他的妻子扭打在一起，強調自己根本沒有碰到對方。

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