日本超害羞18禁「鐵男根祭」　抬巨型陽具遊街　品嚐「男根」糖果

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-04-03 09:30

日本奇奇怪怪的祭典數之不盡，祭典也是外國人認識日本民俗文化的重點所在。位在神奈川縣的川崎市內有間小神社「金山神社」，因為供奉著男性的生殖器官而聞名全世界。今天就讓我們來認識一下這個有點害羞卻有趣的祭典吧。

金山神社的鐵男根祭吸引而來的觀光客，幾乎有一半以上都是海外觀光客。是因為1980年代有位加拿大籍的翻譯家來到金山神社參觀，剛好遇上每年四月舉辦的鐵男根祭典，他因為被祭祀男根的奇特祭典驚艷到，所以寫了遊記來報導。結果這場奇異的「男根祭典」在歐美傳開爆紅，所以金山神社的這場祭典就開始充滿著西方臉孔。

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鐵男根祭的由來？

金山神社的「鐵男根祭（かなまら祭）」在每年四月的第一個週日舉辦。這個祭典的歷史是源自於金山神社所祭祀的金魔羅大神，17世紀時川崎因為是個通關的大型城鎮，所以當地色情風俗產業很興旺，許多娼妓或風俗業者都會來金山神社參拜，祈求生意繁盛、免除性病。而到現今演變為是求子、祈求夫妻和睦和生意興隆的日本春季祭典。

在祭典當天正午12點開始舉行的「男根遊街」為祭典高潮，會有三座神轎登場，每座神轎中都會有根極具特色的超大型男根模型。帶有四角大屋簷載有木製男性性器的「金魔羅大神輿」是三個神轎中最古老的神轎。載著名為「金魔羅舟神輿」的黑色金屬男根神體，是鐵男根中文名的由來。接著是看起來相當惡趣味的粉色男根神體「伊莉莎白神舆」，名字為伊莉莎白是因為這座神轎是由老牌男性女裝俱樂部伊莉沙白會館所寄贈。這跟粉紅色的男根也是祭典禮最知名的形象。

在會場周遭會有許多販售著男女性器官的相關衍生產品，有男根蠟燭、男根棒棒糖和許多有男根造型的木製產品。還有仿造女性生殖器官的小吃等，整個就是非常的令人害羞但又很好玩。在這個祭典還可以看到許多LGBT族群、女裝愛好者和許多創意裝扮的人士。整個會場看起來整個會場看起來是非常的自由奔放，不分種族國籍和性別，大家都可在這裡狂歡。

雖然說因為疫情的關係，「男根遊街」已經沒辦法像是過去那樣充滿了來自各國的觀光客，相信在我們齊力挺過了疫情之後，未來我們能夠再次看到這麼有趣的文化祭典登場喔！

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