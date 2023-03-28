Binance遭美國政府「關照」　加密貨幣壞消息陸續有來 | 新聞背後

加密貨幣市場不穩消息一波未完波又起，美國商品期貨交易委員（CFTC）3月27日對幣安（Binance）及其CEO趙長鵬提出起訴，指控其蓄意違反美國相關法規，「教唆美國人」使用Binance進行交易。沒錯，美國是禁止使用Binance的。



CFTC指控Binance及其CEO兼創辦人趙長鵬違反美國交易法，秘密教唆美國境内的「VIP客户」如何規避使用Binance。CFTC雖然不能提出刑事指控，但可要求重罰，且可能禁止Binance今後在美國注冊。

Binance同日發表聲明，表示訴訟「意料之外和令人失望的」，並補充說Binance在過去兩年持續努力，以確保平台上不會有美國投資者。

圖為2022年6月，Binance創始人趙長鵬在巴黎出席活動時發表演說。（Reuters）

繼FTX倒閉，Terra帝國的崩潰，接連牽連多個交易平台破產後，加密貨幣自2022年至今一直經歷顛簸。美國近年收緊對加密貨幣監管，在2019年全面禁止美國使用Binance交易。Binance後設立美國專屬的Binance US平台，配合監管機構要求繼續提供服務，但包括紐約、德州、路易斯安那州等多地另立例禁止當地用戶使用Binance。

CFTC批評Binance長期以來一直試圖規避監管，而實際美國人只要使用VPN（虛礙私人網絡）就能如常連接並使用Binance，即使禁止也是形同虛設。

訴訟消息公布後，比特幣和以太坊價格均下跌3%。這對加密貨幣來說不是一個很大的波幅，但若CFTC採取進一步的行動，可對Binance本身造成打擊。Binance最終可面對數億美元的罰款，對Binance收入構成打擊。

更壞的消息陸續有來，據彭博社報道，美國國稅局（IRS）及證券交易委員會（SEC）已開始對Binance進行調查。同時，在美國上市的加密貨幣交易所Coinbase才在周收到了SEC的所謂威爾斯通知（Wells notice），這是SEC準備向Coinbase進行執法的預告。加密貨幣未來日子依然烏雲密佈。