美國眾議院通過2項涉華法案　促不再將中國視為發展中國家

美國眾議院3月27日通過兩項與中國有關的法案，包括要求不再將中國歸類為發展中國家的法案，以及是要求制止強摘人體器官行為的法案，內容指要追究包括中國共產黨成員在內的參與強制摘取和販運人體器官的人的責任。中方過去則曾強調所謂中國進行「器官強摘」是彌天大謊及虛假信息。



《美國之音》（VOA）28日稱，美國眾議院以415票贊成、0票反對通過《中華人民共和國不是發展中國家法》（PRC Is Not A Developing Country Act，暫譯）。法案要求美國國務院影響國際組織，令它們將中國歸類為高收入、中高收入或已發展國家，而不再視其為發展中國家，並要求美國務院勸國際組織不要讓中國得到任何給予發展中國家的特殊待遇。

報道指，眾議院以413票贊成、2票反對通過《制止強制摘取器官法》（Stop Forced Organ Harvesting Act，暫譯）。法案內容指，美國政策應為打擊以摘取器官為目標的人口販運，並透過雙邊外交會議以及國際衛生論壇建立有效執行機制，追究參與強摘器官並販運人口的人的責任，包括參與這些行動的中國共產黨成員。

中國駐歐盟使團2022年5月曾回應稱，所謂中國進行「器官強摘」是「法輪功」邪教組織和一些反華勢力為抹黑中國、欺騙國際社會、掩蓋邪教本質而撒下的彌天大謊，純屬憑空捏造。