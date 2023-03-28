京都「保津川遊船」發生致命意外　疑因操作失誤觸礁翻沉1死1失蹤

日本京都嵐山旅遊區發生意外，一架前往嵐山的「保津川遊船」的觀光船懷疑因船手操作失誤，在急流區觸礁翻沉，造成1死1失蹤，6名乘客因低溫症需緊急送院。



意外發生3月28日，當地時間早上11時左右。一駕從龜岡前往嵐山的保津川遊船，在駛至大高瀬附近的急流，撞上了附近的一塊石頭翻沉，所有乘員掉進河中。

當時船上共有29人，其中25人是乘客，包括3名孩童。意外發生後1名船員及船長不幸被河水沖走，其餘乘員由緊隨的觀光船救助上岸。救援人員趕至，6名乘客因低溫症送院，暫無大礙。船長在附近被發現時已經死亡，另一名被沖走的船員仍然失蹤。

保津川遊船的官網，有着航行的示範影片。近兩小時的行程可以飽覽峽谷美景，也能感受保津川的急流暢快。（保津川遊船官網截圖）

保津川遊船工會同日發表聲明，稱懷疑船長在遇上急流時操作錯誤，導致舵手被拋落水中，其他船員見狀嘗試穩定船身，但還是沒辦法阻止船身撞向附近的石塊，造成翻沉。

工會指當時天氣情況良好，水位雖然有點高但仍合適航行，船上最多能載30人，乘坐29人並無超重問題。搜救人員仍正尋找失蹤的船員下落，當局將繼續調查意外原因。

保津川遊船是當地旅客熱門交通工具之一。在江戶時代航道主要用作運送稻米、穀類和煤炭，至90年代航道再開發成為旅遊區。旅客可以搭乘傳統的平底船，飽覽保津川兩旁峽谷的自然美景，前往另一人氣景點嵐山。遊船每年吸引超過30萬遊客搭乘，包括眾多名人與皇室成員。