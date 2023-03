特朗普挨告不忘「Cap水」？推銷「應援T裇」承惠367元

美國前總統特朗普(Donald Trump)因涉嫌向成人片女星克利福德(Stephanie Clifford,藝名Stormy Daniels)支付封口費一案而面臨刑事指控。他的競選團隊3月30日呼籲支持捐款47美元(約367港元)來獲得一件T裇、以表達對他的支持。



全國廣播公司(NBC)31日稱,競選團隊30日晚向特朗普支持者發電郵,呼籲他們在午夜前向團隊捐出47美元以「免費」獲得一件T裇。衫上印有「我與特朗普總統站在一起」(I Stand with President Trump)字句。

特朗普:圖為2023年3月31日從美國前總統特朗普競選團隊網站截取的圖片,顯示團隊呼籲支持者捐款。(特朗普競選團隊網站截圖)

電郵提及,在美國歷史的這個黑暗篇章中,有什麼方式比自豪地穿上全新的「我與特朗普總統站在一起」T裇,更能表達閣下對特朗普總統以及這個極好的競選活動的支持?

競選團隊的網站也有呼籲支持者捐款。網站顯示一條問題:「你在2024年會投票給特朗普嗎?(WILL YOU VOTE FOR DONALD J. TRUMP IN 2024?)」網民可選擇回答「會」,或「會,我也會捐出47美元」。