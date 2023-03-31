特朗普挨告不忘「Cap水」？推銷「應援T裇」承惠367元
撰文：房伊媚
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美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費一案而面臨刑事指控。他的競選團隊3月30日呼籲支持捐款47美元（約367港元）來獲得一件T裇、以表達對他的支持。
全國廣播公司（NBC）31日稱，競選團隊30日晚向特朗普支持者發電郵，呼籲他們在午夜前向團隊捐出47美元以「免費」獲得一件T裇。衫上印有「我與特朗普總統站在一起」（I Stand with President Trump）字句。
電郵提及，在美國歷史的這個黑暗篇章中，有什麼方式比自豪地穿上全新的「我與特朗普總統站在一起」T裇，更能表達閣下對特朗普總統以及這個極好的競選活動的支持？
競選團隊的網站也有呼籲支持者捐款。網站顯示一條問題：「你在2024年會投票給特朗普嗎？（WILL YOU VOTE FOR DONALD J. TRUMP IN 2024?）」網民可選擇回答「會」，或「會，我也會捐出47美元」。
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特朗普已成為美國歷史上第一位面臨刑事指控的前總統，接下來會發生什麼？
除了曼哈頓檢察官布拉格（Alvin Bragg）在未來幾天會公布具體罪名、布拉格辦公室可能會要求特朗普自首並接受傳訊，他還可能像其他被刑事起訴的人一樣，在法院拍mug shot（是指疑犯被捕後，警方為開立檔案而拍攝的疑犯臉部照片）……（點擊了解更多）
特朗普一定會被送進監獄嗎？
特朗普的代表律師可能會攻擊控方主要證人、特朗普的前私人律師科恩（Michael Cohen）的可信性，此外針對美國前總統的訴訟沒有先例可援，控方將偽造商業記錄以及違反州選舉法的2項指控結合，是有難度的。這樣有被法院駁回的風險。