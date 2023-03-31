特朗普挨告不忘「Cap水」？推銷「應援T裇」承惠367元

美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費一案而面臨刑事指控。他的競選團隊3月30日呼籲支持捐款47美元（約367港元）來獲得一件T裇、以表達對他的支持。



全國廣播公司（NBC）31日稱，競選團隊30日晚向特朗普支持者發電郵，呼籲他們在午夜前向團隊捐出47美元以「免費」獲得一件T裇。衫上印有「我與特朗普總統站在一起」（I Stand with President Trump）字句。

特朗普：圖為2023年3月31日從美國前總統特朗普競選團隊網站截取的圖片，顯示團隊呼籲支持者捐款。（特朗普競選團隊網站截圖）

電郵提及，在美國歷史的這個黑暗篇章中，有什麼方式比自豪地穿上全新的「我與特朗普總統站在一起」T裇，更能表達閣下對特朗普總統以及這個極好的競選活動的支持？

競選團隊的網站也有呼籲支持者捐款。網站顯示一條問題：「你在2024年會投票給特朗普嗎？（WILL YOU VOTE FOR DONALD J. TRUMP IN 2024?）」網民可選擇回答「會」，或「會，我也會捐出47美元」。