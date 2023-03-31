成也輿論　敗也輿論　特朗普挨告實「咎由自取」？

美國紐約曼哈頓大陪審團周四（30日）決定起訴前總統特朗普（Donald Trump），指他涉嫌於2016年競選總統期間，向44歲成人電影女星Stormy Daniels付掩口費。這意味特朗普成為美國史上首名被刑事指控的前總統，雖然他否認所有指控，並聲稱遭政治迫害，但有分析認為事件仍將打亂他明年欲再選總統的計劃。



據美國有線新聞網絡（CNN）的報導，控方暫未公布特朗普起訴書內容，但相信他或面臨多達30項控罪，包括商業欺詐罪。負責案件的曼哈頓地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）表示，正與特朗普的律師團隊商討其自首的安排。而《紐約時報》則引述律師團隊消息稱，預期特朗普將會下月4日在紐約自首。

特朗普被指於競選總統期間，向欲對外大爆二人曾有性關係的Stormy Daniels付13萬美元（約102萬港元）掩口費，來隱瞞其婚外桃色醜聞。特朗普發表聲明形容，這是政治迫害及干預選舉，聲稱自己完全無辜，還表示共和黨將會團結壯大，挫敗拜登。

本月中，特朗普經已預告自己會被捕，呼籲支持者抗議，以奪回國家，令外界憂慮國會山莊前年遭衝擊的事件重演。

紐約曼哈頓大陪審團日前決定起訴前總統特朗普。(Reuters)

成敗也皆源於「同一股力量」

有分析認為，特朗普是次被捕某程度上是無法避免的，因其成功以至當選美國總統，到他成為史上第一位遭起訴的前總統皆是繫於「鎂光燈下」。

這名爭議多多的前總統的生涯故事，可謂是由紐約市小報策劃出來的，這些媒體當時誇大了其財富和功績，從而推動他由一個名不見經傳的房地產開發商搖身一變成為曼哈頓的上流社會人物，最終更藉此一基礎入主白宮。但這股力量日前也導致他成為首上被指控犯罪的前總統，這次的起訴書主要指控，更與上世紀80年代的小報封面也不遑多讓。

當然，對特朗普來說，事件將提供了再次扮演受害者的機會，或有利煽動支持者。目前在共和黨陣營中，特朗普的盟友仍站在他的一方，同聲譴責事件是一場旨在破壞其於2024年競選活動的迫害行為，例如，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）猛烈抨擊該起訴書是「不符合美國價值的」；眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則表示，起訴書對該國造成了「不可挽回的傷害」。



不過，這對共和黨人來說，還預示着一個早期考驗，即是否團結起來支持前總統的辯護，並對提出歷史性指控的檢察官發起一波攻勢。

向44歲成人電影女星Stormy Daniels付掩口費的指控曝光，與特朗普本人於上世紀80年代因國內小報而冒起，也是美國媒體一手促成。(Reuters)

而對拜登來說，這在他正忙於外交內政困擾以及應對國內槍支暴力問題的時候能有效分散注意力。

鍾情「曝光」的特朗普，相信所有的宣傳都是好的宣傳，他曾說：「我宣傳方式的最後一個關鍵是虛張聲勢：我迎合人們的幻想。許多人自己可能並不總是想得很大，但他們仍然會對那些想得大的人感到非常興奮，這就是為什麼有點誇張永遠不會造成傷害。」

如今，外界也十分關注這次成人電影女星Stormy Daniels的官非將如何發展，是否正如他過往涉及諸如破產、彈劾、1月6日國會大廈襲擊事件等重大時刻般能夠逢凶化吉。

有分析認為，事件將無阻特朗普參選且增加他在黨內初選中的機會。(Reuters)

無阻競選總統 且反獲政治紅利？

無論特朗普最終是否被定罪，他仍很大機會於2024年競選總統，因美國憲法只要求候選人3個條件，即出生時為美國公民、至少35歲，以及在美國居住至少14年。換言之，美國法律沒有規定阻止罪名成立的犯人競選及擔任總統，理論上當選了還能在獄中領導國家。因此不論特朗普遭到起訴或定罪，都無阻他繼續競選總統。

而且，外界一般相信，即使特朗普罪名成立，以這宗「掩口費」案件來看，刑罰一般不會太重，大多只會被罰款，入獄的可能性很低。反而他其餘正被調查中的控罪，包括衝擊國會事件、涉嫌逃稅等會較嚴重。

至於選情方面，有分析指出，假如特朗普被起訴，能一定程度凝聚一些共和黨選民對他的支持，對他的選情未必是壞事，將有助增加特朗普支持者的投票率，從而增加他在黨內初選中的機會。共和黨人還預計，特朗普將迎來新一波捐款熱潮，事實上，在特朗普被起訴的新聞爆出後，其2024競選團隊已經開始利用這次機會籌款了。至於會否因忙於應付訴訟而耽誤選舉工程，則另當別論。

有消息指，特朗普近期在佛羅里達州的住所海湖莊園裏，由樂觀和逞強的情緒逐漸變成對自己未來的焦慮。(Reuters)

「侵侵」垂垂老已 對前助手的遭遇也汗顏…

話雖如此，據紐約時報報導，與特朗普關係密切的幾位人士透露，特朗普仍在消化被起訴的消息，他和一眾助手均對此感到措手不及。他們初步相信最早要到4月底才會有任何新進展，並正在研究這對特朗普最大的潛在競爭對手、佛羅里達州州長德桑蒂斯的選情影響。

據知，特朗普近期在佛羅里達州的住所海湖莊園裏，由樂觀和逞強的情緒逐漸變成對自己未來的焦慮。儘管這位前總統表面上充滿自信，但現實情況是自1970年代首次受到刑事調查，他數十年來一直害怕並避免遭到起訴。尤其是，他對其名下的特朗普集團（Trump Organization）前財務總監魏塞爾貝格（Allen Weisselberg）於2021年因參與集團稅務欺詐計劃而向當局自首一事猶有餘悸，曾向其助手坦言無法相信「當局對那位老人家所做的事」。

不僅特朗普有所動搖，共和黨人現階段雖說大多仍認為特朗普有可能會在黨內初選中獲得支持，但私底下卻也擔心特朗普的官非不僅會削弱其明年競選的能力，還將進一步影響到共和黨的選情。而白宮方面則認為，特朗普依然是2024年大選的最可能的對手，也是最容易取勝的一位。但更重要的是，他們認為這位前總統經已失去了大選所需的大量獨立和搖擺不定的選民。

他們給出的原因是，縱然特朗普不會厭倦鎂光燈，惟大部分的選民已對他的新聞資訊感到厭倦，這方面無疑肯定會大大影響到這位前總統日後重新競選總統之路。