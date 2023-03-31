特朗普渴望「上孖葉」出庭？　3原因令他難如願

美國紐約曼哈頓法院大陪審團3月30日決定起訴前總統特朗普（Donald Trump），令當地出現首位面臨刑事指控的前總統。事件糾纏多時，特朗普也早有心理準備，美媒指他甚至希望出現戴手銬（俗稱孖葉）上庭的畫面，認為這個「壯觀場面」有利自己，但輿論均稱他難以如願。



在此案中，特朗普涉嫌向色情片女演員克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費，紐約曼哈頓法院大陪審團3月30日投票後，決定起訴特朗普，目前未公開正式罪名。

據《衛報》22日引述消息人士稱，特朗普私下語出驚人，似乎將此事當成競選宣傳「一大良機」，倘若被逮捕，他想在出庭時戴上手銬，甚至不在乎會否有人向他開槍，一旦他中槍，反而有可能因此勝出2024年的大選。

特朗普3月4日出席在美國馬里蘭州舉行的保守派政治行動會議行動會議。（Reuters）

特朗普渴望出現「壯觀場面」，但輿論普遍認為不會發生「上孖葉」的場面，綜合《獨立報》、《商業內幕》（Business Insider）等外媒指出有3個原因，一是他所捲入的罪行與暴力無關，二是他作為前總統，通常不會被視為有逃跑風險，三是安全問題。

美國辯護律師兼前檢察官Jeremy Saland認為特朗普「上孖葉」機會低，他指若特朗普自行投案，預計會經歷一個相對較快的程序，並且無需保釋，他稱此在紐約屬常見，且由於安全問題，他預測一位前總統不太可能要戴上手銬穿過行人道或法院走廊，「這是公開場所，但安全也是最重要的。」

圖為成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）。（Instagram @thestormydaniels）

特朗普曾負責保護副總統的前特工皮克爾（Bill Pickle）也認為不會出現「壯觀」的遊街場面，「你不會讓他接觸可能傷害他的人…… 我猜測是這會是一個比你想像還要平靜得多的事件。」萬一發生緊急情況，戴上手銬會嚴重限制了特朗普的行動能力。

根據程序，曼哈頓檢察官布拉格（Alvin Bragg）辦公室未來可能會要求特朗普自首並接受傳訊，《商業內幕》30日指，特朗普很可能會在法院被要求拍照和採集指紋，但不太可能戴上手銬。