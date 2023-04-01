特朗普面臨約30控罪將提堂　紐約與國會山莊加強警力防示威

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月3日將前往紐約（New York）出庭應訊。國內多間傳媒引述起訴書稱，特朗普面臨約30項涉及商業詐騙的控罪。首都華盛頓（Washington D.C.）的國會山莊（Capitol Hill）3月31日加強警力，紐約警方亦嚴陣以待。



美國國會警察局（United States Capitol Police）與參議院警衛官（Sergeant at Arms）31日發聲明稱，雖然未有任何可信威脅，但由於預料全國將爆發示威活動，已加強國會山莊附近警力。

紐約警方發言人也稱有關部門未收到有任何可信威脅，但紐約警察局31日下令所有職員身穿制服報到並為可能的動員做準備。

特朗普親密盟友、共和黨激進派眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）推文表示自己4月4日將前往紐約示威，稱「我們必須抗議違憲的政治迫害」。暫未有其他共和黨議員表示計劃與格林一起前往紐約抗議。

根據《福布斯》、《紐約郵報》和網誌平台紅州（RedState），海湖莊園附近30日晚有幾十名特朗普支持者聚集，31日在特朗普大廈舉行的集會，參與人數亦寥寥可數。

特朗普涉嫌在2016年競選總統期間，向成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）支付封口費。他堅稱自己完全無辜，又呼籲支持者抗議。