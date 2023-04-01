支持他與不支持他的　特朗普被起訴後美國共和黨選民的反應

特朗普（Donald Trump）被起訴後幾乎獲得國會共和黨議員的一致支持，但在2024年真正決定他的政治前途的選民，似乎並沒有完全的一面倒支持他：儘管他們大部分同意特朗普被控是民主黨的政治把戲，但要否讓特朗普再次成為總統則不是所有人支持。



特朗普被起訴的消息惹來共和黨人的憤慨，大部分共和黨的支持者，都不認同這次的起訴。對一些人而言，即使外遇或是給了封口費，也不構成問題。在南卡州查爾斯頓（Charleston）的特朗普支持者特里（Allan Terry），他的家前院和後院都掛着特朗普旗幟。

圖為3月31日，在佛羅里達州棕櫚灘，舉着特朗普旗幟的特朗普支持者。（Reuters）

「即使他真的亂來了，又怎麼樣？」「那是不道德，是錯誤的，他不應該這樣做，但這和他能否勝任總統有什麼關係？」

根據美國法律，為婚外情不被公開支付封口費本身並不違法，特朗普被控不是與暴風女丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名克利福德Stephanie Clifford）上床，也不是向她支付13萬封口費，而是他的團隊在2016年大選時把這封口費紀錄為律師費，涉嫌違反選舉法。

特朗普擅長號召支持者，他把所有攻擊他的聲音，解釋成攻擊支援者們的聲音，要求所有人群起反抗。然而這一技倆用至今天，逐漸讓人厭倦。在艾奧瓦州艾奧瓦市居住的拉斯（Gypsy Russ）表示，她雖然支持特朗普，但對他能否在2024年取勝抱懷疑態度。

「他一次又一次地表明，他不是總統，他只是非常粗魯。」「他的說話不像一個總統應有的樣子，他不會讓因他的行為方式獲得更多的追隨者。」

居住在紐約州的霍桑（Hawthorne），曾在兩次選舉中投票特朗普的土地測量師格雷（Scott Gray）表示，他已經厭倦了特朗普：「我認為他做了很多正確的事情，但他完全沒有總統風範，我不認為他還能繼續當總統。」

作為共和黨人選，格雷說他對佛羅里達州的德桑蒂斯（Ron DeSantis）頗感興趣。德桑蒂斯是佛羅里達州的州長，儘管他未正式宣布參選，但已成為最熱門的候選人之一，目前黨內支持度排名第二，第一名是特朗普。