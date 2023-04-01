中國新加坡發聯合聲明　雙邊自由貿易協定升級談判實質性完成

應中國總理李強邀請，新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）3月27日至4月1日對中國進行正式訪問，期間中新兩國發表聯合聲明，建立全方位、高質量的前瞻性夥伴關係。



中國和新加坡1日在聯合聲明中稱，兩國歡迎簽署《關於升級<自由貿易協定>的議定書》後啟動的相關後續談判，現已實質性完成，並會在2023年盡快完成簽署議定書。雙方是在2018年簽訂這份議定書。

聲明稱，兩國一致同意將中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為雙邊關係規劃未來發展、明確戰略方向。

根據中國外交部，新方重申支持中方推動高質量發展，歡迎中方繼續加深改革開放，中方則肯定新方長期參與中國現代化建設進程，為雙邊合作奠定堅實基礎，表示支持新加坡的持續發展與繁榮。

聲明亦指，中新高度肯定兩國共建一帶一路的合作成果，稱將持續加深高質量合作，造福兩國和地區人民，雙方也重申，將在中國東盟全面戰略夥伴關係框架下，繼續加強中國東盟關係和合作。

中新稱，他們將共同努力、有效推行《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），積極推進中國東盟自由貿易區3.0版建設，推動互利共贏的經濟增長。