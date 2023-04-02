馬爾堡病毒蔓延？9人確診20疑似個案死亡 CDC急派員赴非協助抗疫
撰文：中天新聞網
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非洲的畿內亞（幾內亞，Guinea）及坦桑尼亞（坦尚尼亞，Tanzania）爆發一波馬堡病毒（Marburg virus，港譯馬爾堡病毒）流行，自今年2月以來已造成14人確診死亡，而其中畿內亞通報的20名可疑個案也全數死亡。美國疾病控制和預防中心（CDC）已派員前往非洲協助阻止疫擴散情。
世界衛生組織表示，馬堡病毒是一種病毒性出血熱傳染病，相當罕見且致命。畿內亞和坦桑尼亞過去都不曾有過馬堡病毒的通報案例，且兩國距離1800英里（約2896.8公里）遠，目前仍不知病毒是由什麼途徑進入兩國。
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美國CDC則警告說，馬堡病毒可以透過受污染的物體和動物傳播，例如蝙蝠和靈長類動物。其症狀包括發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛、皮疹、喉嚨痛、腹瀉、嘔吐、胃痛、胸痛和不明原因的出血或瘀傷。最糟糕的是，目前沒有針對馬爾堡病毒的疫苗或治療方法，因此感染後的死亡率相當高。
儘管目前世衛尚未對這兩個國家發布旅遊限制，但CDC已計劃在國際機場張貼告示，警告人們相關的疾病症狀。
據《紐約郵報》報道，2月7日畿內亞率先通報馬堡病毒的出現，在同一天內不同的兩處村莊有8人染病死亡，而後全國共出現20名可疑個案也已全數死亡，另外再增加1名確診個案亡。3月16日後，坦桑尼亞也開始出現病例，通報的8名個案中，有5人已不治身亡。
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