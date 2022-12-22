不想照顧罕病女　英國狠母竟讓她「活活胖死」　全身多處潰爛亡

英國16歲少女凱莉亞（Kaylea Titford）因患有罕見先天疾病「脊柱裂」（Spina Bifida），行動不便生活無法自理。



沒想到她的父母疑似因無法忍受長期照護，又不想承擔刑責，竟刻意將凱莉亞養到病態肥胖，導致她因肥胖引發的併發症死亡。

而她的母親莎拉（Sarah Lloyd-Jones）直到最近才承認故意將女兒「活活胖死」。

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根據《衛報》報道，2020年10月凱莉亞父母向警方報案，稱女兒在家中死亡。

事後檢警介入調查發現，這對父母涉嫌從同年3月開始，利用不健康的飲食導致女孩病態肥胖，同時也沒有保證規律運動和家中環境整潔，因此以過失殺人罪起訴，但兩人皆不承認罪行。

檢方指出，凱莉亞生前患有罕見先天性疾病脊柱裂，最後卻是死於肥胖引發的多項併發症，不僅有腦積水，甚至有大面積潰瘍、感染與發炎，被認為是「非自然死亡」，根本原因為父母未盡到照護責任，並在可預見情況下允許女兒的死亡。

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凱莉亞39歲母親莎拉近日出庭時，當庭承認自己過失殺人的罪行，然而44歲父親阿倫（Alun Titford）則繼續否認指控。

對此，法官羅蘭茲（Rowlands）肯定莎拉的行為，而她的刑責將在明年確定。

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