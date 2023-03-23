半個美國淪陷！奪命耳念珠菌病例激增　近半患者90天內死亡

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，具抗藥性及有致命風險的「耳念珠菌」（Candida auris）正在全美醫療機構以驚人速度蔓延中，構成公共衛生威脅，如今已有半數的州淪陷。免疫系統較弱或使用呼吸器等醫療設備者一旦患病，可能陷入重症或死亡》據CDC統計，有近半患者在會90天內死亡。



綜合美聯社、紐約時報等報導，美國CDC研究人員20日發表在「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）的論文提到，相關病例數增加可能與新冠大流行有關，醫療工作者可能忙於新冠患者，因而轉移對消毒其他細菌的注意力。

耳念珠菌2009年在日本首度被發現，接著出現在越來越多國家，而美國耳念珠菌病例則是在短短3年內增加2倍，超過半數的州通報個案，集中於加州、內華達州、德州、佛州。耳念珠菌可透過皮膚、衣服傳播，感染者會出現發燒、發冷等症狀，若不治療病情會加重。

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依據研究統計數據，美國2016年通報53例，接著2018年通報330例，2019年476例，2020年756例，2021年1471例；儘管研究並不包含2022年數據，但CDC網站顯示，去年通報數為2377例，顯示再一次大幅增加。

耳念珠菌通常對健康的人來說還不算威脅，但對脆弱的醫療院所與養老機構長者卻是致命危險，不但易於傳播，也會感染傷口、耳朵及血液，且對用於治療真菌感染的所有3種抗生素藥物均有抗藥性。

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CDC數據顯示，有近半患者在90天內死亡。不過CDC專家萊曼（Meghan Lyman）說明，並不清楚有多少死亡可以直接歸咎於耳念珠菌，因為這些感染者通常也面臨著其他多種健康問題，耳念珠菌可能是直接死亡原因，也可能是與其他不良健康因素一起加速死亡。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】