新加坡赴香港機票「買一送一」優惠　旅行社：反應佳首天已售一半

新加坡多間旅行社4月1日起推出香港機票「買一送一」優惠活動，兩張往返香港2至7天的機票價格低至674坡元（約3,976港元），先到先得，市場反響熱烈。



《聯合早報》記者4月1日中午走訪牛車水珍珠大廈時觀察發現，多間旅行社如中歐航旅、南和等陸續出現許多旅客詢問有關香港自由行買一送一的往返機票。

曾兄弟旅行社市場通訊執行員陳詩恩告訴記者：「我們一共有303套機票等待大家搶購，先到先得，售完為止。」

貴賓旅運業務發展經理謝稽奎受訪時說，旅行社4月1日至30日發售200張「買一送一」的香港機票，公司預計機票很快就會被搶購一空。

此次「買一送一」的香港機票均由香港國泰航空公司發放，參與的旅行社包括中歐航旅、南和、曾兄弟、貴賓旅運、大通旅遊等。

有意訂購的旅客可在4月1日至11月30日之間，選擇最少兩天，最多7天的香港自由行機票，價格視淡旺季出發而定，介於一套674坡元至699坡元（3,976至4,123港元）之間。機票價格含23公斤的託運行李，但一般不含機場稅、旅遊保險等額外支出。

中歐副總經理鄭德賢說，為應對第一天有可能出現的人流，工作人員提前在旅行社門口放了更多座位，也增派人手向排隊詢問機票的顧客發號碼牌，維持現場秩序，避免擁堵。

大通旅遊市場經理卓瓊華指出，約有50%去香港的「買一送一」機票已在第一天內售出，旅客下單熱情高，整體市場反響不錯。

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