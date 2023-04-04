特朗普將提堂　美國法院拒傳媒直播

美國前總統特朗普（Donald Trump）因掩口費面臨刑事起訴，他會在當地時間4月4自首及提堂。多間美媒包括全國廣播公司（NBC）及《紐約時報》等要求直播過堂情況。主審法官梅爾昌（Juan Merchan）在當地時間3日予以拒絕。



五部代表所有媒體採訪的攝影機可進入法庭，但至傳喚到庭（arraignment）程序開始前，它們都只能拍攝硬照。那些攝影師將被獲准拍照數分鐘，之後會被指引離開陪審席。這批攝影機之後可置於建築物內的走廊。庭內之後都不准拍攝。

《每日郵報》4日稱梅爾昌的決定顯示，媒體有機會拍到身在庭內的特朗普，但公眾將無法看到他代表律師表明當事人不認罪時、特朗普的反應。

圖為特朗普涉付掩口費案主審法官梅爾昌（Juan Merchan）2022年11月15日處理特朗普集團瞞稅案時，身在紐約曼克頓刑事法庭內。（Reuters）

特朗普已聘請著名的刑事辯護律師、前聯邦檢察官布蘭奇（Todd Blanche）加入其辯護團隊。布蘭奇和其他律師已於3日要求法官禁止過程被錄影、拍攝和廣播報道，稱此類行為將「加劇本案已幾乎像馬戲團一樣的氣氛」，並「有損訴訟程序和法庭的尊嚴和禮儀」。梅爾昌最終就他們的要求做出決定。

特朗普4月4日出庭並被正式起訴、會被採集指紋並拍攝面部照片。他已成為第一位面臨刑事指控的美國在任總統或前總統。此案涉及2016年他向色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）原名克利福德（Stephanie Clifford）支付封口費，換取她對兩人有染一事噤聲。

特朗普方面被指將這筆掩口費列為法律支出，他或會被控偽造商業紀錄。他聲稱自己無辜，料將不認罪。