特朗普抵紐約法院正式被捕　支持者附近聚集聲援

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月4日抵達紐約（New York）曼哈頓刑事法院（Manhattan Criminal Courthouse），東部時間下午2時15分（香港時間4月5日上午22時15分）將出庭應訊。在此之前，特朗普的支持者抵達法院附近聚集聲援。



特朗普遭起訴：美國前總統特朗普4月4日抵達紐約曼哈頓刑事法院。（Reuters）

特朗普抵達曼哈頓的法院後，他在社交媒體稱：「嘩（WOW），他們要逮捕我」。

特朗普支持者4日上午來到曼哈頓刑事法院附近聚集，有人手持寫有「Trump of Death」旗幟。也有反特朗普人士前往法院前集會。

根據包括《華盛頓郵報》在內多間美媒，特朗普較早前已離開紐約第五大道的特朗普大廈，目前已抵達曼哈頓下城的刑事法庭。

特朗普因向成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）支付封口費一事而遭大陪審團起訴。

美媒3日引述消息報道，特朗普將面臨34項偽造商業紀錄的重罪指控。在美國支付封口費並不違法，不過特朗普名下企業在內部賬簿中把這款項報銷為「法律費用」，此舉或觸犯偽造商業紀錄的控罪。