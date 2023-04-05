特朗普被控34宗罪　支付AV女優封口費要坐134年監？｜新聞背後

美國前總統特朗普（Donald Trump）4月4日首次出庭，被控34項偽造商業記錄等控罪。外界過去只知道他對成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）的封口費，但原來搜查人員已掌握到更多的罪證，讓特朗普的輕罪一下子上升至重罪，面臨最長134年監禁。



特朗普被指向「暴風女」丹尼爾斯支付13萬美元的封口費，並把其申報為「律師費」，但這只是眾多控罪中的其中一項。特朗普正面臨的指控還包括支付封口費給15萬美元封口費予花花公子（Playboy）玩伴女郎麥克道格（Karen McDougal），同樣不要公開兩人的情事。

還有支付特朗普大廈一名門衛3萬美元封口費，以掩蓋特朗普有私生子的秘密。

圖為4月4日，特普普從紐約返回佛州，就被控一事發表演說。（Reuters）

支付媒體抺黑競選對手

除封口費外，特朗普亦被指支付小報National Enquirer及媒體AMI，着手抺黑民主黨對手希拉里（Hillary Clinton）。National Enquirer出版商佩克（David Pecker）於2015年與特朗普會面時，自薦為特朗普當「耳朵和眼睛」，為特朗昔留意負面新聞。

起訴書指出，這些事件顯示特朗普密謀撒錢封口，以掩蓋對個人不利的消息，讓他贏得2016年總統大選。

分期支付掩蓋支出

科恩為特朗普完成了這些款項的支付，包括在2016年成立一家空殼公司，向丹尼爾斯支付封口費。

在大選結束後，特朗普的財務總監（CFO）魏塞爾貝格（Allen Weisselberg）同意向科恩支持兩倍的費用及獎金，合共42萬美元。科恩後以每月3.5萬美元的方式獲得這筆款項，並被紀錄為「法律服務費」，每筆費用均被視為商業欺詐，因而讓控罪數字大幅增加。

檢察官認為，特朗普的虛假陳述是為了掩蓋其他罪行，讓偽造紀錄的罪名上升至重罪。如果特朗普被定罪，特朗普將面臨最長134年監禁。儘管沒人會預料全部罪成，及76歲的特朗普會獲最高的134年刑期。

在聯邦當局於2018年先後向科恩及魏塞爾貝格進行調查，前者在2018年8月認罪，後者亦在2023年的1月因參與特朗普集團的稅務欺詐計劃獲刑5個月。