特朗普出庭後首度講話　聲稱自己「因捍衛國家被檢控」

美國前總統特朗普（Donald Trump）因封口費案首度出庭後，返回佛州的海湖莊園發表講話，指責這次檢控是對選舉的破壞，又稱自己是因無懼捍衛國家才被檢控。



特朗普表示，自己唯一犯下的罪，就是「無懼地捍衛國家，不被那些想要摧毀的人破壞」。特朗普又提到自己在任內遭到彈劾，是徹底的「騙局」，又列舉聯邦調查局（FBI）突擊搜查海湖莊園等「不公遭遇」，形容美國「正在下地獄」。

在演講現場擠滿了特朗普的支持者，在特朗普步上演講台時，播放着音樂「Proud to be an American」，群眾高呼着「USA」。

圖為4月4日，特朗普前往紐約曼哈頓地區法院出庭。（Reuters）

特朗普2016年總統競選期間涉嫌支付13萬美元封口費，要色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels，原名克利福德Stephanie Clifford）不要公開兩人的情事；同時要求另一名前花花公子（Playboy）女郎，模特兒麥克道格（Karen McDougal）不談兩人曾私下交往。他於4日在紐約曼哈頓地區法院出庭。

特朗普案件預料在12月4日再次開庭，代表律師塔科皮納（Joseph Tacopina）庭後表示，特朗普庭上宣讀自己無罪，並稱他對被被起訴感到沮喪、失望並生氣，但仍充滿動力，不會因此而停下腳步。