特朗普出庭後首度講話　聲稱自己「因捍衛國家被檢控」

美國前總統特朗普(Donald Trump)因封口費案首度出庭後,返回佛州的海湖莊園發表講話,指責這次檢控是對選舉的破壞,又稱自己是因無懼捍衛國家才被檢控。



特朗普表示,自己唯一犯下的罪,就是「無懼地捍衛國家,不被那些想要摧毀的人破壞」。特朗普又提到自己在任內遭到彈劾,是徹底的「騙局」,又列舉聯邦調查局(FBI)突擊搜查海湖莊園等「不公遭遇」,形容美國「正在下地獄」。

在演講現場擠滿了特朗普的支持者,在特朗普步上演講台時,播放着音樂「Proud to be an American」,群眾高呼着「USA」。

圖為4月4日,特朗普前往紐約曼哈頓地區法院出庭。(Reuters)

特朗普2016年總統競選期間涉嫌支付13萬美元封口費,要色情片女星「暴風女丹尼爾斯」(Stormy Daniels,原名克利福德Stephanie Clifford)不要公開兩人的情事;同時要求另一名前花花公子(Playboy)女郎,模特兒麥克道格(Karen McDougal)不談兩人曾私下交往。他於4日在紐約曼哈頓地區法院出庭。

特朗普案件預料在12月4日再次開庭,代表律師塔科皮納(Joseph Tacopina)庭後表示,特朗普庭上宣讀自己無罪,並稱他對被被起訴感到沮喪、失望並生氣,但仍充滿動力,不會因此而停下腳步。