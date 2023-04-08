CashApp創辦人Bob Lee中刀　CCTV影片曝負傷沿路求助途人見死不救

Cash App創辦人、加密貨幣公司MobileCoin首席產品長Bob Lee本月4日在舊金山街頭遇刺身亡的消息震撼科技圈。如今Bob Lee生前最後身影也曝光！從閉路電視畫面中可以清楚看到他在被捅傷後，痛苦地跪在路邊向駛過的汽車求救，但都沒有人停下來查看，只好自己打電話求救，但等到警方到場將他送醫時已經為時已晚，最終在醫院宣告傷重不治。



根據《每日郵報》7日獨家取得的監視器畫面顯示，Bob Lee在4日凌晨2點30分在遇刺後，摀着傷口沿路求救，原本趴在一輛汽車的引擎蓋上求救，但對方過不久就把車開走，他只好再往前走到一棟豪華公寓外呼救，但由於當時已經是凌晨，大廳內似乎沒有人值守。（點圖放大瀏覽相關畫面👇👇👇）

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隨後Bob Lee體力不支的倒臥在地上，雖然一度還可以爬起身找手機，並向駛過的車輛招手呼救，但都沒有人停下來關心。最終舊金山警察局（SFPD）在2點35分左右接獲他的求救電話，趕抵現場後發現他的胸口有明顯刀傷，雖然緊急將他送醫，但仍因為傷勢過重宣告不治。

報導指出，警方事後在附近的停車場尋獲一把4英吋長的作案刀具，但兇手尚未被逮捕，警方也拒絕透露這起案件為隨機殺人還是針對性的預謀犯案。

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