美國青年高速公路爬上貨車頂跳舞自拍　下秒猛撞高架橋不幸身亡

美國德州侯斯頓一名25歲男子竟然在高速公路中，爬上貨櫃車頂跳舞自拍，結果車行駛到高架橋下時，他一時躲避不及當場撞上，摔落地後雖然被緊急送醫，然而抵達醫院時仍被宣告已經死亡。



侯斯頓警方表示，事件10日上午11時35分發生在高速公路US-59 Eastex Freeway上，這名男子爬上一輛行進中的18輪大卡車，在車頂用手機拍攝自己跳舞的畫面。

屍體扭曲變形極駭人 點擊放大瀏覽有關畫面（慎入）：

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目擊者表示，「當時竟然沒有任何人阻止他，我不敢相信自己看到了什麼」，另一名目擊者則表示，「我看到地上有一攤血，還有摔在地上扭曲變形的身體，一大早看到這種東西真是太可怕了」。

爬上車的男子送醫發現死於多處鈍器撞傷。

警方後來偵訊貨車司機，發現司機當時完全不知道不知道有人在他車上，也不知道對方是什麼時候跑上去的。

目前警方尚未對外公布死者資訊，案件正在調查中。

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