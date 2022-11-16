美國青年高速公路爬上貨車頂跳舞自拍 下秒猛撞高架橋不幸身亡
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國德州侯斯頓一名25歲男子竟然在高速公路中，爬上貨櫃車頂跳舞自拍，結果車行駛到高架橋下時，他一時躲避不及當場撞上，摔落地後雖然被緊急送醫，然而抵達醫院時仍被宣告已經死亡。
侯斯頓警方表示，事件10日上午11時35分發生在高速公路US-59 Eastex Freeway上，這名男子爬上一輛行進中的18輪大卡車，在車頂用手機拍攝自己跳舞的畫面。
屍體扭曲變形極駭人 點擊放大瀏覽有關畫面（慎入）：
+10
目擊者表示，「當時竟然沒有任何人阻止他，我不敢相信自己看到了什麼」，另一名目擊者則表示，「我看到地上有一攤血，還有摔在地上扭曲變形的身體，一大早看到這種東西真是太可怕了」。
爬上車的男子送醫發現死於多處鈍器撞傷。
警方後來偵訊貨車司機，發現司機當時完全不知道不知道有人在他車上，也不知道對方是什麼時候跑上去的。
目前警方尚未對外公布死者資訊，案件正在調查中。
俄羅斯男山頂窄道騎電單車 失控墮崖不幸身亡 出事一刻影片曝光冰島火山爆發熔岩猛流 大批遊客上山朝聖打卡兼製「火山烤熱狗」有片｜美國一警員竟把警車停路軌上 女疑犯連車遭火車撞飛重傷扮文青散步路軌旁「打卡」 印度17歲青年被火車高速衝擊重傷越南景點河內火車街 遊客玩命打卡險象環生 政府決心整治西班牙火山爆發 岩漿湧民居游泳池秒變黑 遊客竟到災難現場打卡
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】