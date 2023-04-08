馬克龍與馮德萊恩訪華　外媒點出中國「冷暖分明」的贏家輸家

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）5日至7日對中國進行國事訪問，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同行。兩人行程結束後，外國媒體持續關注兩人此行，以及中、法、歐關係的發展。香港01在本文整理外媒評論。



中國總理李強4月6日上午與馬克龍和馮德萊恩會晤。當天下午中國國家主席習近平為馬克龍舉行歡迎儀式，會談並一同會見記者，一同出席中法企業家委員會第五次會議閉幕式。

除了正式會談會見，馬克龍7日廣州訪問時，習近平在廣東省廣州市松園與他舉行非正式會晤，之後兩人共晉晚餐。

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訪華行程的安排讓馬克龍出了鋒頭。在習近平與馬克龍進行非正式會晤前，馬克龍訪問廣州中山大學。沿路民眾與師生夾道歡迎，人群中不時傳出尖叫聲、爭相與他握手及自拍。從現影片及照片可見，馬克龍對此非常受落。

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馬克龍在國事訪問期間獲中方高規格接待，與同期訪華的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）行程安排簡單、規格較低形成強烈對比。除了4月6日下午的中法歐會晤，其他的環節，基本上看不出馬克龍和馮德萊恩此行是聯合訪問。

習近平也會見了馮德萊恩，並同馬克龍和馮德萊恩舉行中法歐三方會晤。不過會晤後，馮德萊恩單獨舉行記者會，並沒習近平的陪同，習近平4月6日晚上還為馬克龍舉行宴會，中國官方並未特意強調為馮德萊恩舉行宴會。

習近平4月6日會見馮德萊恩時表示，誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是痴心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。分析認為，從這句說話可見，中國對於馮德萊恩這樣的對華強硬派，中方極盡突顯強硬立場，寸步不讓。

2023年4月6日，中國國家主席習近平會見了歐盟委員會主席馮德萊恩，並同馬克龍和馮德萊恩舉行中法歐三方會晤。不過會晤後，馮德萊恩單獨舉行記者會，並沒習近平的陪同。（Reuters）

德國《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung，FAZ）稱習近平和馬克龍在廣州再晤，而且再次設晚宴款待。歐盟委員會主席馮德萊恩在中國的日子就沒那麼好過。 該報稱在烏克蘭戰爭問題上，習近平沒對客人作出遷就，但有新的經濟合作協議推出。

德國《柏林日報》（Berliner Zeitung）在報道出指出，發現馮德萊恩在中國必須通過普通旅客的出口入境，馬克龍則受到紅地氈歡迎、國宴款待，閱兵式和禮炮歡迎。他的專機降落時有中國外長親自迎接。歐盟委員會主席馮德萊恩抵達時，只有環境部長在普通乘客出口處迎接。該報稱在兩人訪華期間，北京冷淡對待歐盟委員會主席。

中國國家主席習近平2023年4月6日與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩在北京會面。照片中習近平與馬克龍明顯較接近，馮德萊恩與習近平之間則有點距離，有聲音認為這也可能是反映一些事實。（Reuters）

今日俄羅斯（RT）在4月8日的刊出政治分析師福緬科（Timur Fomenko）的評論，標題是《習近平在馬克龍訪華期間分而治之》為題，然而，儘管美國傳統在歐洲有主導地位，但北京絕不會出局，因美國可對歐盟國家進行分而治之，中國也可以——訪問的結果已證明此事，而且非常出色。

福緬科評論稱也指出中國人對馮德萊恩與及她發出的訊息明顯冷待，卻中國為馬克龍舉辦了一場親切的茶會。

文中指出，對中國來說，兩人訪華是一場明顯的勝利。對法國來說，這是它與中國建立持久的商業和經濟關係方面的勝利，但馬克龍試圖在改變習近平對普京和烏克蘭的看法時遭全面阻撓，這對馬克龍來說是失敗。

福緬科指出，馮德萊恩完全是此行的輸家，不止因為她傳達的訊息被人無視，在她的眼皮子底下，法國對中國的追求有增無減。但或許最重要的是，這次訪問的結果對美國的議程造成了打擊，表明中國和歐盟之間的正面關係是值得為之努力，而華府試圖在他們之間挑撥離間的企圖到目前為止是徒勞的。