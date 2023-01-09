哈里王子訪問播出　稱英國王室有人「與魔鬼同床」　暗指她抹黑？

英國哈里王子（Prince Harry）接受兩個媒體訪問的內容1月8日播出。他在訪問中稱，有英國王室成員「與魔鬼同床」，以修復自己的形象。



哈里王子名為《Spare》（暫譯：備胎）的回憶錄1月10日開賣，他接受數間英國及美國傳媒專訪的內容1月8日至10日期間播出。

哈里在英國獨立電視台（ITV）1月8日播出的訪問中提到部份英國王室成員與八卦小報之間的關係。他指這些他們決定「與魔鬼同床共枕」，他們藉玷污他與妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）的名譽來修復（Rehabilitate）自己的形象。

他在《Spare》中寫道，現在的王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）在與現任英王查理斯三世（King Charles III）結婚前，曾與他及哥哥威廉王子（Prince William）私下見面。哈里在ITV的訪問中說，卡米拉與他們見面後，她與威廉王子的私人對話內容被所有報章報道，內容包括精確的細節。他指威廉王子當然不會向傳媒透露對話內容，只能是在場的另一個人將內容泄露。即他是在指卡米拉向傳媒「爆料」。

英國王室：圖為2023年1月5日，圖為西班牙版的哈里王子回憶錄被置於西班牙馬德里王宮的前方。（Reuters）

想改變君主制和媒體

哈里在ITV訪問中表示，自己公開自己與王室的不和事件，以及對報章採取多項法律行動，是為嘗試幫助君主制並改變媒體。惟查理斯三世曾指，哈里試圖改變媒體，可能是一項自殺式任務。

此外哈里在訪問中，言談間似乎透露自己被當成外人。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世或伊麗莎白二世）2022年9月8日在蘇格蘭（Scotland）巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）逝世。在她臨終前，王室成員收到她病危的消息後，紛紛趕往當地探望她。

在1月8日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》（60 Minutes）訪問中，哈里指當時他身處倫敦，但家人沒邀請他一起乘飛機前往見英女王最後一面。他只好自己前往當地，但當他趕到時，英女王已離世。

英女王生前疼受哈里王子，他卻無法趕及見她最後一面，他為之傷心。（gettyimages）

英女王逝世當天眾人「打卡」時序

2022年9月8日、即英女王去世當天，當時還是王儲的查理斯乘飛機抵達巴爾莫勒爾堡，抵達時間是9月8日早上10時30分（香港時間9月8日下午5時30分）

當地時間9月8日下午12時30分（香港時間9月8日晚上7時30分）白金漢宮稱醫生對她的健康表示擔憂，以及建議她接受醫學監察。聲明當時稱，女王在巴爾莫勒爾堡仍感覺舒適。

英國新任首相卓慧思在當地時間9月8日下午4時30分（香港時間9月8日晚上11時30分）得知女王的死訊。

安妮公主在女王死前24小時都與她待在一起。連同當天早上抵達城堡的查理斯，兩人都在女王彌留之際陪伴在側。

英女王的女兒安妮公主，是少數能陪伴母親走完人生最後一程的人。圖為2021年6月30日，英女王在安妮公主陪同下，在蘇格蘭格拉斯哥參觀一個社區企劃活動，與年輕人及小朋友交流。（Andrew Milligan - WPA Pool／Getty Images）

錯過送別女王的人 不止哈里

後來成為王儲的威廉王子、他的叔伯安德魯王子和愛德華王子同在9月8日下午3時50分在阿伯丁（Aberdeen）落機，但當時他們已與女王永訣。同機的還有愛德華王子的夫人蘇菲（Sophie, Countess of Wessex）。他們一行4人下午5時（香港時間9月9日凌晨零時）抵達巴爾莫勒爾堡，卻只能看到女王的遺容。

英國《鏡報》稱，哈里王子是乘另一部私人飛機抵達阿伯丁。根據《太陽報》稱，查理斯對哈里說不宜攜同梅根前往巴爾莫勒爾堡，但哈里想與妻子同往，查理斯與哈里為此爭執，哈里因此趕不及與威廉王子等人同乘一機前往蘇格蘭。

女王的死訊在當地時間9月8日下午6時30分（香港時間9月9日早上1時30分）正式對外公布。而哈里王子所乘飛機是在消息公布後的5分鐘抵達阿伯丁。

哈里王子駕車奔赴巴爾莫勒爾堡，但他抵達城堡大閘時，已是落機後再多90分鐘之後。