工程拖沓阿諾舒華辛力加看不過眼　落手落腳修路　官員指他太多事

前加州州長、影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）在社群網站貼出影片，他帶人親手修補馬路，獲粉絲稱讚，但也意外陷入與市政府工程單位的爭拗。



阿諾舒華辛力加4月11日在他有510萬追隨者的Twitter賬號貼出影片，影片中他在洛杉磯住處附近的馬路邊，拿着工具與友人一起動手修馬路。

阿諾舒華辛力加身體力行，主動修補破損的道路：（按圖了解）

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阿諾推文表示，這個坑洞妨礙汽車、腳踏車行駛，周圍鄰居已為此困擾幾個星期，他決定帶人動手修好它，「我總是說，不要抱怨，想辦法做點甚麼」。

75歲的阿諾在影片中搬來一袋瀝青，拿着剷子等工具彎腰工作，一輛汽車特地停下來向他道謝。

這則影片在網絡上獲得許多正面評語，推文在兩天內有1100萬瀏覽次數，影片將近500萬次觀看。

不過，阿諾自認的善行卻沒有得到部門工程單位肯定。當地媒體報道，洛杉磯市政府官員及後表示，阿諾在影片中填補的路面坑洞，其實是一處施工用的溝道，不是下雨或其他因素造成坑洞。

阿諾回嗆：「現在大家都知道，管線工程1月就完工，他們好像認為（工程）拖了6個月是個好主意，所以我算是幫了他們一個忙。」（Twitter / @Schwarzenegger）

這處施工溝道是由南加州瓦斯公司（SoCalGas）獲得核准所開挖。公司聲明指出，工程今年1月底結束後，曾鋪上臨時瀝青，原訂30天後完全回填，不過因為天候不佳延後至今。

網民在阿諾的影片下留言，認為他鬧了烏龍。但阿諾回嗆：「現在大家都知道，管線工程1月就完工，他們好像認為拖了6個月是個好主意，所以我算是幫了他們一個忙。」他還說：「你們怎麼不說我補的另一個坑洞？」

阿諾知名度使得這件地方小事變成網絡話題。英國《衛報》報道，阿諾不是第一個動手修路的名人，英國搖滾明星洛史釗活（Rod Stewart）去年也曾經不滿住家附近路面坑洞，在社群網站Instagram貼出親自動手修路的影片。

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