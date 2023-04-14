美國德州農場大爆炸　逾1.8萬隻乳牛死亡歷來最慘烈

美國德州一處農場日前因不明原因發生嚴重爆炸，消防員抵達現場後緊急將一名員工救出火場，但農場內有超過1萬8000多頭乳牛都在大火中不幸罹難。雖然相關部門目前仍在調查爆炸起因，但這宗事故已經成為美國有紀錄以來，死傷最嚴重的農場大火災情。



一場火災，令近2萬條生命遭殃：（按圖了解）

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根據《路透社》、《BBC》等外媒報道，這宗事件發生在當地時間4月10日晚間7點21分左右，位於德州迪米特鎮（Dimmitt）附近的「南福克乳品工廠」（South Fork Dairy）傳出爆炸起火，警消人員趕到現場後，發現有一名員工受困且傷勢危急，所幸緊急將他送醫後情況穩定。

官方透露，農場內的乳牛在爆炸發生當下，正好被集合在一起準備擠奶，才會造成如此慘重的傷亡，雖然目前被火燒死和因濃煙嗆傷死亡的牛隻確切數量尚待確認，但估計至少有1萬8000頭奶牛死亡，還有部份傷勢嚴重無法存活。

照片顯示，事發農場升起濃濃黑煙，可見火勢嚴重程度。相關部門初步調查認為，爆炸原因有可能是農場內專門用來吸除糞便和水分的真空機器過熱，與甲烷或類似氣體互相作用引爆。

據研究機構統計，這宗事故是美國自2013年開始統計農場大火數據以來，死傷最為嚴重的一次。光是在2018年至2021年期間，全美就有近300萬牲畜死於農場火災。

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