意大利星巴克推新產品「橄欖油咖啡」　網友形容：合法瀉藥

知名連鎖咖啡品牌星巴克，2月在意大利推出新品「橄欖油咖啡」，將其取名為Oleato，這款商品之後也計劃春天在美國、英國、中東及日本陸續推出。不少人在嘗鮮後出現正反兩面評價，有人抱怨「喝完要跑廁所」、「形容它是合法瀉藥」，但有人認為「新的Oleato飲料太美味了！愛它！」。



星巴克在咖啡加入橄欖油的靈感，來自於意大利西西里島居民，每天食用一小匙橄欖油養生的習慣。 星巴克發下豪語，Oleato新飲品將顛覆咖啡業，計劃春天在美國推出，之後陸續在英國、日本等地上市。

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綜合外媒報導，一名自稱擔任星巴克咖啡師的網友在論壇Reddit，以「橄欖油飲料」為題發文指出，「你試過了嗎？我想知道有多少人會願意這麼做，我們團隊當中有一半的人都喝過了，有一些人最終需要上廁所，如果你明白我的意思的話。老實說，我不敢品嚐，因為我已經有腸胃問題了」。

貼文曝光後引發討論，有網友表示：「咖啡因是一種腸道興奮劑，而油是一種鬆弛劑，星巴克真是出了好棒的主意」、「我對此並不感到驚訝」、「我不能喝這個，不然我真的會整天都在廁所裡度過」、「老實說，飲料的成分本質上就是瀉藥」、「我知道我在下一次腸鏡檢查之前該喝什麼了」。

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也有網友持不同看法表示：「新的Oleato飲料太美味了！我愛它」、「今天喝了試喝品，我認為其實還不錯，但我更偏好白朱古力摩卡咖啡」、「我喝了身體沒出問題，但絕對不是我最喜歡的咖啡種類」。

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