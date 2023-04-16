日本首相遇襲　舊識驚訝疑犯竟是木村隆二：他文靜有禮又孝順

日本首相岸田文雄4月15日早上在和歌山市進行拉票演說期間，一名男子涉嫌投擲疑似煙霧彈後被捕。隨着時間過去，有關他的個人資料與過去陸續曝光。他的舊同學指他小學時活潑開朗，但升中後性情有變，變得沉默寡言。



當時在場的和歌山市長尾花正啓稱他當時正對岸田說雜賀崎港近年受到關注，因它的風景很像意大利南部城市阿馬爾菲（Amalfi）。

尾花稱他正說到阿馬爾菲的時候，突然有個物體飛到腳邊，「像是一個正在冒煙的瓶子」，他在狐疑之際就被特勤人員拉着逃走，而岸田則坐上警方車輛，之後就聽到爆炸響：「真的是千鈞一髮。」

包括《日本經濟新聞》在內多個日媒都稱，警察正調查其犯案動機，但他向警方表示「等律師來了我再說」。此外警方也撿獲可能是爆炸物的兩件圓筒狀物體。

延伸閱讀：日本首相遇襲「漁港大叔」率先制服疑犯 成為「Twitter紅人」

日本放送協會（NHK）引述和歌山縣警察本部稱，疑犯的駕駛執照資料顯示，他是家住兵庫縣川西市的木村隆二。事發後大批媒體包圍木村家採訪，但按鈴後無人應門。

日本文春online在16日引述鄰居稱， 他和爸爸、媽媽、哥哥、姐姐2008年由原本所住公寓搬到當地一幢2層高的民居居住。它是一棟有車房和花園的整潔房屋。

圖為小學時代的木村隆二。（木村隆二就讀小學的畢業紀念冊）

木村隆二小學、中學和高中都在當地學校就讀。有小學同學稱他是一個非常聰明的人，不論是打球或捉迷藏，他總是群體的中心人物。

小學紀念冊記下他的未來志願，他稱希望成為糕點師或發明家，想製造可以幫助長者做飯和洗衣的機器。

▼更多與襲擊有關的現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

升中性情有變

文春online稱他升讀初中後，在外人看來是一個文靜謙虛的青年。他變得不那麼引人注目，儼如「透明人」。有舊同學說甚至不記得和他說過話。

《讀賣新聞》15日引述一名曾是他小學和初中同學的女子說，「他小學時很聰明，很有領導力，但到了初中，突然就不跟任何人說話了。」

這跟鄰居的說法相似，但稱印象中不覺得他粗暴和暴力。

鄰居稱他當時頭髮很長，看不清他的臉，但只要和他有眼神接觸，他便會鞠躬打招呼，予人感學是個善良的孩子。另有鄰居稱對他對母親孝順，為人溫和，會跟人打招呼，不像是一個惹事的人。

▼更多與襲擊有關的現場圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

《讀賣新聞》15日引述川西市的自民黨相關幹部稱，2018年9月24日木村出席當時隸屬於自民黨的川西市議會召開的市務匯告會。當時約有70名選民出席。木村會後還踴躍地向議員提問，例如問「川西市議會的薪水好嗎？」。

一位相關人士稱會議很少有20多歲的年輕人參與，稱他似乎對政治有濃厚的興趣。