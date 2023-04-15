岸田文雄遇襲︱急速撤離畫面曝光　隨扈秒舉「黑色公事包」護駕

日本首相岸田文雄4月15日早上在和歌山市準備演說期間遇襲，有一名男子投擲疑似煙霧彈，幸岸田文雄安全撤離，未有受傷。現場片段顯示當時有物體從高空墮向岸田文雄不遠處，有隨扈上前看了一眼後，迅即一邊打開黑色的防彈公事包，一邊衝向岸田文雄，保護他撤離現場。



▼點擊圖輯觀看岸田文雄急速撤離經過▼

事件發生於日本時間上午11時32分左右，岸田文雄在和歌山市雜賀崎漁港準備演說，為眾議員自民黨候選人助選，期間卻有人投擲銀色筒狀物，物件從高空墮向岸田文雄不遠處，由於岸田背向筒狀物，未發覺有人擲物。

當時岸田文雄身邊有10多人，部份隨扈看到有物件墮下，走前看了一下，有隨扈迅即打開黑色的防彈公事包「護駕」，保護岸田文雄離開現場。

+ 2

在這次事件中，疑犯、24歲的木村隆二在現場被制服，然後在岸田文雄撤離後、疑犯被制服期間，擲向岸田文雄演講位置的物件疑似爆破，傳出巨響及煙霧。

據日本經濟新聞報道，警察正調查疑犯的犯案動機，他向警方稱「等律師來了我再說」。警方也扣押了可能是爆炸物的兩件圓筒狀物體。

「防彈公事包」是什麼？

2022年7月日本前首相安倍晉三在奈良街頭演說時遇襲中槍身亡的事件中，當時有隨扈也一度舉起「防彈公事包」欲擋子彈，憾安倍晉三已中槍。事後外界指摘日本警方的保安工作做得不足。

「防彈公事包」外型雖然有如普通公事包，實際內藏玄機，內裏是使用Dyneema等防彈性能物料的防彈毯（ballistic blanket），不少公司宣稱可達到美國NIJ III級A防彈標準，可阻擋.357 Magnum、.44 Magnum、9mm、.45 HP子彈等。除了槍擊，它也有應對爆炸事件、危險攻擊的防護功能。

公事包內有開關，只要按下公事包便可瞬間攤開，伸展後的高度可以有大半個人般高，以盡量覆蓋更多身體部位。公事包的重量約為2、3公斤。