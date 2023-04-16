日本首相岸田文雄遇襲　多國領袖遇事　誰人臨危不亂還保持微笑？

日本首相岸田文雄4月15日視察和歌山市期間遇襲，距離前首相安倍晉三遭槍擊身亡才9個月左右。除日本外，不少國家的領導人也曾遭遇襲擊、襲擊未遂或疑似襲擊事件，例如委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）、美國前總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。



岸田文雄15日在和歌山市準備發表演講期間，一名男子投擲疑似煙霧彈，岸田文雄與身邊的保安人員察覺有異後作出反應，現場人員制服疑犯，岸田也安全撤離，未有受傷。

安倍晉三2022年7月在奈良發表演講時遭槍擊，槍手山上徹隨即被現場人員制服。安倍胸部中槍倒地，雖緊急送院後，但在同日下午由醫生宣布搶救無效身亡。

美國前總統小布殊（George W. Bush）2008年訪伊拉克期間，與伊拉克總理會見傳媒時遭記者擲鞋，小布殊迅速反應、身手敏捷地躲開，現場保安人員連忙衝向這名記者並制服他。

意大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）2009年在米蘭出席集會，期間有人投擲物件擊中貝盧斯科尼面部，導致鼻樑骨折、牙齒受傷。當時滿臉鮮血的他上車後又下車，嘗試尋找是誰襲擊他，不過保安人員讓他返回車裏。

普京2013年出訪德國出席峰會期間，3名女性示威者走近他進行抗議。現場影片顯示，一名裸露上身的女子衝向他並稱其為「獨裁者」，她還沒碰到普京就已被保安帶走，普京未有被嚇到，反而面帶微笑地看着旁人制服她們。

普京讚示威者是漂亮女孩，說聽不到她們在尖叫什麼，但「自己喜歡這次行動」（As to This Action, I Liked It）。

歐洲央行時任行長、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）2015年召開記者會時，一名示威者跳到德拉吉的桌子上並向他扔紙屑，安保人員隨後把這名示威者帶走。

特朗普2016年競選總統期間多次在集會上經歷有人想衝向講台。影片可見，保安人員意識到有人企圖衝向特朗普時，他們趕忙把特朗普包圍起來。

2016年大選前數天，特朗普在內華達州出席集會時台下突然有人大喊「槍」後，保鏢也是馬上衝上講台護送特朗普離開。

馬杜羅2018年8月在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發表演講期間遭遇無人機爆炸襲擊，他安然無恙，現場7人受傷。

影片顯示，現場傳出爆炸聲響後，馬杜羅的保鏢馬上手持盾牌衝到他身邊把他團團圍住。