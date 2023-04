日本首相岸田文雄遇襲　多國領袖遇事　誰人臨危不亂還保持微笑？

日本首相岸田文雄4月15日視察和歌山市期間遇襲,距離前首相安倍晉三遭槍擊身亡才9個月左右。除日本外,不少國家的領導人也曾遭遇襲擊、襲擊未遂或疑似襲擊事件,例如委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolás Maduro)、美國前總統特朗普(Donald Trump)和俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)。



岸田文雄15日在和歌山市準備發表演講期間,一名男子投擲疑似煙霧彈,岸田文雄與身邊的保安人員察覺有異後作出反應,現場人員制服疑犯,岸田也安全撤離,未有受傷。

安倍晉三2022年7月在奈良發表演講時遭槍擊,槍手山上徹隨即被現場人員制服。安倍胸部中槍倒地,雖緊急送院後,但在同日下午由醫生宣布搶救無效身亡。

美國前總統小布殊(George W. Bush)2008年訪伊拉克期間,與伊拉克總理會見傳媒時遭記者擲鞋,小布殊迅速反應、身手敏捷地躲開,現場保安人員連忙衝向這名記者並制服他。

意大利前總理貝盧斯科尼(Silvio Berlusconi)2009年在米蘭出席集會,期間有人投擲物件擊中貝盧斯科尼面部,導致鼻樑骨折、牙齒受傷。當時滿臉鮮血的他上車後又下車,嘗試尋找是誰襲擊他,不過保安人員讓他返回車裏。

普京2013年出訪德國出席峰會期間,3名女性示威者走近他進行抗議。現場影片顯示,一名裸露上身的女子衝向他並稱其為「獨裁者」,她還沒碰到普京就已被保安帶走,普京未有被嚇到,反而面帶微笑地看着旁人制服她們。

普京讚示威者是漂亮女孩,說聽不到她們在尖叫什麼,但「自己喜歡這次行動」(As to This Action, I Liked It)。

歐洲央行時任行長、意大利總理德拉吉(Mario Draghi)2015年召開記者會時,一名示威者跳到德拉吉的桌子上並向他扔紙屑,安保人員隨後把這名示威者帶走。

特朗普2016年競選總統期間多次在集會上經歷有人想衝向講台。影片可見,保安人員意識到有人企圖衝向特朗普時,他們趕忙把特朗普包圍起來。

2016年大選前數天,特朗普在內華達州出席集會時台下突然有人大喊「槍」後,保鏢也是馬上衝上講台護送特朗普離開。

馬杜羅2018年8月在委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)發表演講期間遭遇無人機爆炸襲擊,他安然無恙,現場7人受傷。

影片顯示,現場傳出爆炸聲響後,馬杜羅的保鏢馬上手持盾牌衝到他身邊把他團團圍住。