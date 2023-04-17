最愛買名牌的不是中國　這國去年爆買LV Hermès Chanel逾235億元

撰文：聯合新聞網
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三大精品品牌愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）和香奈兒（Chanel）去年在韓國創下近4兆韓元（約235億港元）的銷售額。

此外，以人均精品消費而言，韓國排名世界第一，達平均每人325美元，相當於每人每年支出約2,551港元買奢侈品。

根據這三大品牌韓國分公司4月16日的會計稽核報告，三大精品去年在韓國合計銷售額達3.9338兆韓元，較前一年激增22%。

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韓國人最愛買的品牌是LV。在三大精品品牌中，路易威登韓國公司的銷售額最高，去年營收增加15%至1.69兆韓元（約101億港元），營業利益膨脹38%至41.77兆韓元（約2500億港元）。

香奈兒韓國公司營收成長30%至1.59兆韓元（約95億港元），愛馬仕韓國公司營收也成長23%至6,502億韓元（約38.9億港元），後兩家業者去年營業利益分別成長66%與23%。

三大精品品牌在韓國迅速成長的原因是「報復性消費」增加，因為在新冠疫情期間，人們無法出國旅行。即使在2022年面臨高通膨，且利率持續上升，但三家業者仍迎來強勁銷售，而且調漲價格的次數多達四次。

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根據市場研究機構歐睿國際（Euromonitor）的數據，韓國精品市場在2021年規模達146.5億美元，在全世界排名第七；不過，以人均消費來看，韓國人均精品消費額排名是世界第一。

根據摩根士丹利的資料，韓國人均精品支出額去年為325美元，超過美國的每人280美元與中國大陸的每人55美元。

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