墨爾本取代悉尼　成為澳洲最大城市

澳洲最大城市的稱號在過去百多年都是由悉尼（Sydney，又稱雪梨）擁有，不過墨爾本（Melbourne）早前擴大城市版圖後，當局證實墨爾本自19世紀淘金熱以來，再次重奪最大城市地位。



英國廣播公司（BBC）4月17日報道，墨爾本的城市界線擴大至Melton地區後，澳洲政府在2021年6月公布的最新數據顯示，墨爾本的人口為4,875,400人，比悉尼多1.87萬人。

根據澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）對一個城市主要市區的定義，是包括所有人口超過一萬人以上的相連市郊，而Melton歸入墨爾本之後，意味當地自2018年起就是全國最大城市。

不過如果連同到城市工作但居於附近小鎮的人口計算在內，大悉尼地區的人口仍然領先大墨爾本，但政府預計後者會在2031-32年反超前。

澳洲國立大學（ANU）人口統計學家阿倫（Liz Allen）指出，墨爾本的人口持續增長，主要與海外移民到當地有關。她表示，墨爾本比悉尼顯得更種族多元化，而且教育和就業機會都更優勝，再加上居住成本較低，因此移居墨爾本的吸引力比悉尼大。