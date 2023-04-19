英國推網絡安全法案惹爭議　Ｗhatsapp等多間公司聯署抗議

英國通過《網絡安全法案》加強監管社交媒體的非法內容，包括要求對「點對點加密技術」的通訊進行審查。受影響的多家即時通訊軟件公司聯署公開信，指法案破壞對用戶提供安全通訊的承諾。



英國政府為加強監管社交媒體，杜絕非法內容，在3月向國會提交《網絡安全法案》（Online Safety Bill）。法案獲得通過，預料2023年底實施。

社交媒體的不良及非法內容一直備受關注，《網絡安全法案》要求社交媒體、搜尋引擎及其他容許用戶分享個人內容的平台，保護兒童及打擊恐怖主義活動。法案同時賦予監管機構權力對平台作出審查，包括要求平台提交用戶發送的訊息內容。

法案在提交國會時已爭議不斷，多個採用點對點加密技術的即時通訊程式，包括WhatsApp及Signal等強烈反對，質疑法案侵犯私隱，同時削弱保護訊息的點對點加密功能。

多家公司在17日聯署向英國政府發出公開信，不滿新法案破壞他們對用戶提供安全通訊的承諾。強調不可能出現「英式互聯網」或為英國而設的點對點加密功能。公開信又指出，雖然有人認為可以在不破壞點對點加密功能情況下實行監視追蹤，但這是完全不可能。

WhatsApp早前已表明，若英國政府執意實施法案可能會選擇停止在英國提供服務；Signal則表示可能會撤出英國巿場。