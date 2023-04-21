野貓太多！新西蘭擬辦「兒童獵貓大賽」　動物團體抗議突喊停

新西蘭野貓肆虐，對生態環境帶來不少危害，當地的狩獵組織原先擬定一項「兒童獵貓比賽」，邀請14歲以下參賽者獵殺野貓，提供250新西蘭元（約港幣1,100元）獎勵。不過公告一出，立刻引起動保團體反彈，活動只能暫時喊卡。



《BBC》報道，「狩獵大賽」是新西蘭南島（South Island）北坎特伯（North Canterbury）行之有年的活動，於每年6月舉行，獵殺野豬、鹿、兔，為當地學校募款，每年吸引數百人參加。近日主辦方提議加入「兒童獵貓比賽」，讓孩子在6月底前，比誰殺死的野貓最多，贏家可獲得250新西蘭元獎賞。

北坎特伯的「狩獵大賽」屬當地每年盛事（慎入，圖片或令人不安）：

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消息一出，動保團體紛紛發聲譴責，表示孩童可能無法分辨家貓與野貓，很可能會導致誤殺；動物福利機構Safe發言人表示，「我們應該教導孩子們對動物有同情心，而不是給他們殺死動物的工具。」據估計，新西蘭有120萬隻家貓，是野貓的2倍多。

在面臨抵制後，主辦方宣佈暫時取消活動，並發文表示，「對那些期待參與保護本土鳥類和其他脆弱物種的人，我們感到失望和抱歉。」支持者也留言力挺稱這是「有控制的撲殺」，能保護生態環境，也能避免疾病擴散。

新西蘭最大的保育組織「皇家森林和鳥類保護協會」（Royal Forest and Bird Protection Society）統計，野貓每年可能導致多達110萬隻原生鳥類、數千萬隻外來種鳥類死亡；生物安全專家布萊基（Helen Blackie）也指出，野貓是導致六種鳥類滅絕，蝙蝠、青蛙和蜥蜴數量下降的原因。另外，野貓也攜帶弓形蟲感染症（toxoplasmosis）病毒，對養羊業帶來巨大衝擊。

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