港台打工旅遊者客死澳洲震撼鄉里：遇害好心司機生前熱衷照顧外勞

來自港台合計4人4月20日死於澳洲維州特拉夫梅頓（Strathmerton）一宗嚴重連環車禍，當地距離Cobram以西18公里。5人所乘汽車與一輛私家車碰撞後，失控越線遭對向一架迎頭而來的貨車攔腰相撞。港台媒體對車禍密切關注，事件亦令到本來平靜與居民關係緊密的社區陷入震驚與悲傷。



這宗交通意外在4月20日下午2時30分左右、於澳洲維多利亞省距離墨爾本北部約250公里處Murray Valley高速公路和Labuan公路的交叉口發生。

澳洲莫伊拉郡（Moira Shire）前郡長穆蒂斯卡（Libro Mustica）稱，事件令整個社區心碎。



出事地點位於維州東北部，是一個經濟依賴農業的地方。當地農業與食品業也很依賴前來打工的季節性勞工。

穆蒂斯卡稱很多來打工的人都住在露營車園區。其中名為Oasis的園區由穆蒂斯卡經營，他說很多住客認識案中死者，但在缺乏支援的情況下，這些心理受創的人在驚恐之中徬徨不已。

不僅如此，距離Cobram約10公里的小鎮Yarroweyah雖在22日有足球及投球賽舉行，球員上場時臂纏黑紗，悼念車禍中的死者。

Yarroweyah足球會主席說：「這令人心力交瘁，真的。」

圖為4月20日，澳洲維多利亞省意外現場，涉事車輛遭攔腰相撞後幾乎只剩下廢鐵。（9News Youtube截圖）

澳洲廣播公司（ABC）22日稱這是維州逾10年來最嚴重的車禍，死者包括負責駕駛農夫車接載港台人士的62歲女子馬基（Debbie Markey﻿）。

馬基是載着來自港、台的1男3女乘客，事發前正往肉類加工廠JBS Foods abattoir。

出事前她駕駛着一架日產Navara在路上行駛。由於一輛超速的白色私家車沒在十字路口讓路，兩車相撞，亦導致馬基所駕汽車失控越線，再被迎頭而來的奶罐貨車攔腰相撞。

澳洲電視台9News引述她的兒子丹尼爾（Daniel）稱，媽媽生前是「離譜地有趣的、精力充沛的人」，對每一個人都付出時間。

他說馬基生前生活並不輕鬆，但她在照顧這些外國人時找到生活的意義。他也說馬基生前是一位自豪的媽媽，也是一名極佳的廚師。

馬基生前舊識Paul Ukich說：「她是非常有愛心的人，愛她的家人、愛她的朋友、動物。她就是非常有愛心的那一種人。」

馬基另一名舊識Cindy Pinner說，馬基在與自己的問題抗爭時，總是在為其他人打氣。

澳洲方面最初的報道稱，意外中3人當場死亡，其餘3人緊急送醫後有兩人不治，車上1隻狗也在死亡。其後澳洲報道稱，5人1狗當場死亡。

報道指出，車上除了司機，其餘4名乘客均來自台灣和香港，年齡約23至30歲之間，他們皆是受僱於羊肉場的海外打工者，而司機就是他們的僱主。

涉事的白色平治私家車車主已被捕，是當地29歲男子Christopher Dillon Joannidis。他在車禍發生前3分鐘才被警察攔下，大麻一度檢測呈陽性，但第二次檢測後結果轉為陰性，所以只收了一張超速罰單就被放走。

該名司機被控5項危險駕駛導致他人死亡罪名，在21日提堂，其後獲准保釋，亦被禁止駕駛以及吸食毒品。根據法庭文件顯示，他在事發前遭警方截停時，承認在至少一天前曾吸食大麻。而事發時，他原本與20歲女友到新南威爾斯州參加朋友的婚禮。

台外交部22日證實死者中有3名台人，隨即聯絡死者在台遺屬，協助他們趕辦護照，協助他們赴澳。兩名台人死者家屬其後已抵達澳洲辦理後事。

入境處22日稱已接獲一宗求助，涉及一名港人，已按家屬意願，提供適切意見及可行的協助。