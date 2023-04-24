日媒：日本計劃擴大外勞長期簽證規模　或最快6月生效

日本傳媒4月24日報道，日本政府考慮擴大外國技術勞工在當地長期工作簽證的規模，預計最快在今年6月實施，至少11個行業的人士受惠。



日本放送協會（NHK）及路透社引述《日經新聞》報道，因應日本人口老化影響，多個行業都出現勞工短缺情況，惟當地仍然不太願意容許大批外國勞工移民到當地。

目前日本的外國勞工之中，主要是來自越南、印尼及菲律賓等國家。當地在2019年推出「特定技能2號」簽證，容許建造業及造船相關行業的外國勞工在日本無限期居留，而且可以與配偶及兒女一同生活，不過申請者需要通過複雜的技能測試。截至今年2月，只有10人獲得該類簽證。

報道指，政府考慮將有關簽證的合資格行業擴展至製造業、汽車修理、航空業、農業、漁業、食品製造業、飲食業、酒店業及大廈清潔業，意味合共有11個行業人士有望取得長期居留資格。《日經》則提到，護老行業人士亦會包括在今次擴展計劃在內。

厚生勞動省一名官員表示，政府正考慮有關計劃，但拒絕透露細節。報道指當局爭取最快在6月獲內閣通過措施，但NHK指出，執政自民黨內部認為擴大有關簽證規模等於事實上改變移民政策，憂慮會有反對聲音。