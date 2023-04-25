日本ispace挑戰登月：與白兔號失聯　未能確認是否成功着陸

日本初創企業ispace登月艙預定香港時間4月26日上午12時40分左右嘗試登陸月球。若成功着陸，將成創下全球首間民企成功登月之舉。不過ispace行政總裁袴田武史（Takeshi Hakamada）之後宣布，與白兔號（HAKUTO）失聯後，假設這次登月嘗試以失敗告終。



公司26日上午12時左右開始在YouTube上的直播，觀看人數一度超過4.4萬人。ispace其後在直播中稱，由於與白兔號失去聯絡，未能確認它是否成功着陸月球。

由日本初創企業ispace建造的登月艙白兔號，借2022年12月美國太空探索技術公司（SpaceX）火箭升空，3月21日抵達月球軌道。在環繞月球飛行多圈拍照後，4月26日嘗試着陸月球。

白兔號高7呎，搭載阿聯酋製造的微型月球車和由日本企業研發的小型機械人。ispace全程在Youtube上直播，根據計劃，白兔號取道月球北極附近，前往名為冷海的地區進行着陸，25日晚上11時40分開始下降，26日上午12時40分着陸。

目前成功登月的國家只有中國、美國和前蘇聯，而且都是國家主導的登月計劃。2019年以色列私營企業創世紀號（Beresheet），印度國家航天局的月船2號（Chandrayaan-2）曾嘗試登月，但都以失敗告終。