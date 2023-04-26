有片｜印度官員未聽勸告執意做1動作　遭直升機螺旋槳擊爆頭慘亡

印度北阿肯德邦民航發展局官員日前搭飛機前往視察時，慘遭直升機尾翼螺旋槳擊中，當場爆頭身亡，恐怖畫面曝光引發熱議。



《印度時報》報道，印度北阿肯德邦（Uttarakhand）民航發展局財務總監阿米特（Amit Saini），23日搭直升機前往凱達爾納特（Kedarnath）進行業務視察，結束行程準備搭機返回。

不理飛行員指示硬要從機尾繞過去 遭螺旋槳打爆頭慘死（點擊放大瀏覽，慎入）：

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約於下午2時15分走到登機坪時一度被飛行員提醒「走錯登機方向」，但他不聽勸執意從機尾繞過去，未料瞬間遭到螺旋槳擊中。

根據現場其他人拍下的影片顯示，快速旋轉的螺旋槳發出一陣巨響，而阿米特當場噴血倒地斃命。據說阿米特是為了要自拍，才硬要繞過直升機後方。

地方司法官員迪克胥特（Mayur Dikshit）指出，阿米特遭螺旋槳重擊的部位在頸部，由於傷勢過於嚴重，導致當場死亡。

▼注意：畫面可能會引起不安▼

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