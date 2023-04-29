美國聯儲局承認對矽谷銀行監管不足　籲加強監督銀行業

美國聯邦儲備局（Fed）星期五（4月28日）發布報告，呼籲加強對銀行業的監督，並承認此前對硅谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB，又譯矽谷銀行）監管不足。



法媒報道，負責監管業務的美聯儲副主席巴爾（Michael Barr）在星期五的報告中說：「在硅谷銀行失敗後，我們必須根據我們所了解的情況，加強美聯儲的監督和管理。」

硅谷銀行3月10日轟然倒閉，是2008年金融危機以來，美國發生的最大宗銀行倒閉事件。

巴爾指出，硅谷銀行的管理層在銀行倒閉之前未能充分管理風險，而美聯儲的監管人員在發現硅谷銀行有問題之後，也沒有採取足夠有力的行動，並承認美聯儲「沒有認識到硅谷銀行在治理、流動性和利率風險管理方面的關鍵缺陷的嚴重性。」

巴爾表明，美聯儲將研究加強銀行監管，以確保今後能更快地發現風險和漏洞。

此外，美聯儲還將尋求加強銀行的監管框架，並考慮加強圍繞利率風險、流動性和資本要求以及壓力測試的規則。

美聯儲主席鮑威爾對巴爾的「自我批評報告」表示歡迎，並說：「我同意且支持他關於解決我們的規則和監管做法的建議，相信這些建議將使銀行系統更強大、更富有彈性。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

