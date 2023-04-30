查理斯加冕禮｜拜登缺席是怠慢？歷史學家「解畫」背後有段故

BBC報道，美國與英國長期以來一直保持著邱吉爾（Winston Churchill）所說的「特殊關係」，卻還沒有一位美國總統出席過英國王室加冕典禮，查理斯三世（Charles III）在5月6日舉行的加冕典禮也不例外。儘管拜登（Joe Biden）總統缺席引起一些議論，但歷史學家表示，這並不是有意怠慢。



根據報道，白宮向BBC表示拜登接到了邀請，但在4月初跟查理斯三世的通話中，他就表示自己會請第一夫人吉爾（Jill Biden）與派出一位外交特使代為參加。白宮沒有交代拜登不去的理由，僅稱他已經傳達「希望在日後於英國跟國王會面」。

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拜登不打算現身的消息傳開後，保守黨下院議員塞利（Bob Seely MP）告訴每日電訊報，拜登跳過「一生難得的事件」似乎「相當怠慢」（pretty remiss）。《每日郵報》副主編梅耶斯（Russel Meyers）則告訴天空新聞台，拜登的缺席是因為他「對他的愛爾蘭根源、愛爾蘭裔美國人祖先感到堅定的自豪」，並指他不認為拜登真的有可能會來。

不過，歷史學家表示，美國總統缺席英王加冕典禮的原因遠遠稱不上政治因素，實際上是一個長達幾個世紀的傳統。

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專門研究現代英國的美利堅大學歷史教授畢爾斯（Laura Beers）表示，她肯定不把這件事視為拜登總統那一邊的怠慢，「就拜登反英分子（anti-British）的想法而言，這沒什麼好挖的。他不會去，是因為沒有美國總統曾經去過加冕典禮，那為什麼要在21世紀開始」。

英國皇家歷史學會會士兼歷史學家畢克漢（Troy Bickham）說，在佐治六世（George VI）加冕典禮三年之後、即跨大西洋航空旅行開始的1939年之前，海外旅行並不實際。畢爾斯則表示，美英關係在美國獨立與1812年戰爭後大致上呈現對抗狀態，維多利亞女王即位迎來「維多利亞狂熱」（Victoria Fever）與美國人迷戀英國君主制的新紀元，但即使如此，范布倫（Martin Van Buren）總統也沒有出席加冕典禮，「美國總統來不實際，我認為在那之後，這就成了傳統」。

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