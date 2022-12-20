澳媒批評哈里「自比英女王」與梅根淪皇室叛徒　背後全因1個問題

【哈里梅根／Netflix】英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）自從推出引發收視話題的Netflix紀錄片，在英國傳媒更成為被各方攻擊的眾矢之的，就連曾為英國殖民地、仍奉英王為君主的澳洲，也沒有比較歡迎他們，澳洲《Sky News》的主持人麗塔潘納希就冷語嘲諷：「他們真的有問題，以為自己是皇室中最特別的成員，但其實真的沒有。」



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麗塔覺得哈里自認在皇室成員中和祖母英女王伊莉莎白二世一様最有人氣，而梅桹是來自美國的女演員，自以為像嘉麗絲姬莉（Grace Kelly），頂著演藝光環嫁入皇室，可是一般大眾真正比較喜歡的是威廉王子與凱特王妃。

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她的觀點正好也是英國皇室想要拚命推銷給大家的：皇室仍然高貴、有人望，叛逆的哈里和梅根只是想出風頭想瘋了的神經病。然而皇室存在至今，風波和醜聞沒有少過，運作怎麼可能真的完美無瑕？如果不能找出病根、徹底改變，哈里和梅根這樣的「叛徒」就不會消失。

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