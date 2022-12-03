凱特戴上戴妃生前珍藏頸鏈訪美　慳錢租綠色禮服獲讚「環保王妃」

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）與夫婿威廉王子（Prince William）正在美國波士頓參加全球環境保護獎的頒獎儀式，凱特王妃出席頒獎典禮時，配戴當年戴安娜王妃喜愛的翡翠鑽石頸鏈，驚豔各方，這個頸鏈自從戴安娜王妃在1980年代使用之後，就再也沒有公開過，直到這次凱特王妃訪問美國。



根據《紐約郵報》的報道，今年40歲的凱特王妃穿着鮮綠色的晚禮服，配戴着戴安娜王妃生前最喜愛的經典珠寶，與威廉王子一同出席波士頓的全球環境保護獎頒獎晚會，凱特王妃的禮服是英國倫敦知名的時尚品牌Solace London的Sabina系列，這套綠色露肩晚禮服需要525美元（約4,095港元），不過，凱特王妃是向英國的禮服出租公司荷爾（Hurr）租來使用。

美國《Page Six》雜誌在報道中以雙關語稱讚凱特是「環保王妃」（Queen Green）。

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凱特王妃頸上的翡翠鑽石頸鏈，是瑪麗王后所有，1911年瑪麗王后（Queen Mary）與英王佐治五世（George V）訪問印度，印度貴族為英王夫妻舉行了一場德里杜爾巴歡迎會（Delhi Durbar），這個翡翠鑽石頸鏈就是當時由印度呈獻給瑪麗王后。佐治五世傳位於愛德華八世，但愛德華八世因個人感情問題選擇退位，由佐治六世繼位為英王，佐治六世就是剛剛過世的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的父親。

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這個璀璨奪目的翡翠鑽石頸鏈在1980年代當時非常受到戴安娜王妃喜愛，戴安娜王妃經常配戴這個頸鏈，1985年當時甚至還將這個頸鏈戴在頭上，從戴安娜王妃離開皇室之後，這個頸鏈就沒有再出現過，直到凱特王妃這次配戴。凱特王妃不僅使用戴安娜王妃生前最喜歡的頸鏈，在外衣穿着上，也與戴安娜有神似之處，凱特王妃的綠色禮服，讓人想起1993年戴安娜王妃到馬來西亞進行國是訪問時的穿着。

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