SpaceX星艦火箭爆炸前　3個助推引擎功能失效

美國太空探索科技公司（SpaceX）的「星艦」（Starship）火箭爆炸後，公司創辦人馬斯克（Elon Musk）說，星艦升空前已出現許多問題，包括助推引擎故障，並在發射期間出現自毀指令失效等問題。



美國《紐約時報》報道，馬斯克4月29日晚在Twitter的音頻聊天中透露，此次失敗在預料之中，但稱火箭能飛離發射台這點，「略微」超出他的預期，指這樣對發射台的「損害很小」。

馬斯克在長達一小時的討論中，提供星艦爆炸前4分鐘的飛行時間表，包括在發射前，星艦助推器的33個引擎中，有3個因「功能不全」被關閉。

馬斯克說：「系統認為它們（3個助推引擎）不夠健康，無法達到最大推力，所以將它們關閉。」

而關閉3個引擎導致星艦在升空期間，無法維持垂直升空狀態而向一側傾斜。馬斯克說：「我們通常不希望出現傾斜，它應該是直線上升。」

此外，在發射後的27秒，星艦的一個引擎因「某種能量事件」，導致附近另幾個引擎受損，但火箭仍持續升空。不過，在飛行85秒後，火箭失去通過對準發動機噴嘴來控制方向的能力，導致失控。

馬斯克說，在那之後，他們曾發出「終止指令」，但火箭仍不受控地持續升空。

另一個意外是，火箭下方的混泥土在發射時被引擎動力震碎，由此引發一股「岩石龍捲風」，碎石砸向數百英畝外的土地，並產生巨大塵雲（Dust cloud）。

馬斯克說：「這基本上是一場人為的沙塵暴，但我們不想再這樣做了。」

儘管發射行動失敗，但馬斯克坦言，能在失敗中學習到很多東西，所以此次發射「仍然是成功的」，並透露SpaceX會在2023年內發射4至5次星艦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

