韓國商品在華不吃香了？今年首季對華出口按年暴跌近三成

「韓國對華貿易大規模順差時代已落幕。」韓國主管經濟的副總理在美國說完這番話不久，韓媒30日就梳理發現，今年第一季度中國主要貿易伙伴中韓國對華出口降幅最大，暴跌近三成。

中國海關總署發布的貿易統計數據顯示，今年第一季度韓國對中國大陸的出口額為382億美元，較去年同期減少28.2%，遠高於同期中國進口總額按年下降的7.1%。

韓聯社注意到，在23個主要貿易伙伴中，韓國同期對華出口降幅居首。從對華出口規模來看，去年韓國對華出口規模排名第二，今年一季度則降至第五。韓國在中國進口中的佔比，也從去年同期的8.1%下降至6.2%。

韓國總統尹錫悦訪美期間和美國總統拜登在國宴上舉杯祝酒。（Reuters）

韓媒分析稱，這很大程度上是因為半導體出口低迷。據韓國貿易協會和韓國央行數據，受全球半導體需求下滑，存儲器市場價格出現滑坡影響，一季度韓國半導體出口較去年同期鋭減四成。

值得一提的是，韓聯社3月28日曾報道稱，從目前態勢來看，中國已逐漸從韓國的第一大貿易順差國成為第一大貿易逆差國。今年全年，韓國對華貿易收支恐將31年來首次出現逆差。

同樣是3月，韓國貿易協會上海代表處發布的一則報告也在社交媒體上引發討論：在對中國市場1000人進行問卷調查後，這份報告得出了一個令很多中國消費者頗有同感的結論——近年來韓國商品在華人氣大幅下滑，少有人問津。

晶片・半導體：圖為2013年5月10日，鏡頭下韓國SK海力士（SK Hynix）的晶片。（Reuters）

在韓國對外經濟政策研究院北京代表處首席代表李尚勳看來，影響韓貨在華市場表現的因素有很多，但中國品牌的崛起及產品品質的升級，可謂最根本的原因。中國社科院世界經濟與政治研究所助理研究員石先進特別提到，未來韓國商品在華是否能走出低谷，既要看兩國的政治水溫和中國經濟走勢，也取決於韓國品牌能否在華重塑自身競爭力。

上海對外經貿大學日本經濟中心主任陳子雷則提醒，對日韓品牌在華銷售遇冷不應盲目樂觀，還要從更長遠的角度看待。從總體上來看，日韓仍在部分關鍵製造業技術和工藝領域領先世界，中國企業可在新業態和新消費模式等方面發揮自身優勢，彼此的合作前景非常廣闊。

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