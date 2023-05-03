意大利年底前決定是否退出中國「一帶一路」倡議

意大利可在2023年底前決定是否退出中國大陸的「一帶一路」倡議，其取向備受關注。美媒4月底引述消息指，意大利或願退出，但也有美媒5月1日引述專家認為，意大利或會暫時繼續參與「一帶一路」倡議。



意大利2019年簽署加入「一帶一路」倡議，但前總理德拉吉（Mario Draghi）2021年上任時，凍結與北京的「一帶一路」協議，並帶領政府審查中國大陸在意大利的投資。

中意雙方可在簽署協議的5年後終止協議，否則協議就會延長5年。意大利可在2023年底前通知中國大陸是否希望終止協議。彭博社4月20日引述知情人士報道，意大利工業部官員最近在台北與台灣官員討論加強半導體生產和出口合作計劃時，暗示可能願意退出「一帶一路」。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）5月1日則稱，意大利國際社會科學自由大學（Luiss University）國際關係與中國研究教授梅內加齊（Silvia Menegazzi）表示：「我相信他們（意大利政府）可能不會決定任何事情。」報道指，這意味着意大利或會暫時繼續參與「一帶一路」倡議。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在2022年9月大選前，於Twitter貼出與時任台灣駐意大利代表李新穎的合照，並指她與相信民主的人站在一起。

報道指，如果意大利選擇與台灣建立更緊密的關係，就肯定會危及意大利與北京的關係；但若加深與北京的投資聯繫，就可能會與梅洛尼在大選前的承諾背道而馳。